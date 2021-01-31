Cumhurbaşkanı Onayladı Sicil Affı Uygulaması Yürürlüğe Girdi!

Covid19 salgını toplumun her kesiminden vatandaşlarımızı ekonomik olarak olumsuz etkiledi. Devlet yardımlarının yetersiz kaldığı noktada binlerce vatandaşımız kredi kullanabilmek için bankaların yolunu tuttu. Geçmiş dönemlerde ödemelerinde sorun yaşayan ve sicili bozuk olan vatandaşlarımız ise bu süreçte banka kredilerinden yararlanamadılar. Tam bu noktada kredi notu düşük olanlar, kara listede olan, sicil affı bekleyenler için Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeni bir kanun yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz yıl onaylanan kanunun uygulanmasına 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle başlandı. Geçtiğimiz yıl bankalardan red cevabı alan binlerce vatandaşımız yeni yılın başlamasıyla birlikte 50 bin liraya kadar kredi kullanabildiler.

SİCİL AFFI BEKLEYENLERE MÜJDE

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) 15 Nisan 2020 tarihinde sicil affı bekleyenler için önemli bir açıklamada bulunmuştu. “Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun” hakkında bilgilendirme yapılarak yeni değişiklikle birlikte gerekli şartları sağlayan kişilerin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren kredi kullanabileceğine dikkat çekildi.

25 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7226 sayılı kanunda yapılan değişiklik sonrasında, 2020 yılı içerisinde borçlarını ödeyen veya 2020 yılı sonuna kadar borçlarını yapılandıran vatandaşlarımız için yeni uygulamanın devreye gireceği belirtildi. Yeni uygulaya göre bu şartları yerine getiren kişişler için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtların artık bankalar tarafından kullanılmayacak. Borçlarınızı ödemenize veya yapılandırmanıza rağmen bankalar kredi vermiyorsa yasaya karşı suç işlemiş olacaklar.

Kredi başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlarımızın en sık yaptığı hatalardan biri sürekli başvuruda bulunmak. Kredi başvurusu reddedilen vatandaşlarımızın sürekli kredi başvurusunda bulunmasıyla birlikte bankalar bu kişileri otomatik red sistemine yönlendirmektedir. Bu kişiler sicillerini düzeltse bile sistem tarafından otomatik olarak reddedilmektedirler. Bu yüzden sicil affından yararlanmak isteyen kişilerin bankaların genel müdürlüğüne dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmektedir. Hangi bankadan kredi kullanmak istiyorsanız, ilgili bankanın genel müdürlüğüne 7226 sayılı kanunun şartlarını sağladığınızı, aylık gelirinizi, talep ettiğiniz kredi tutarını, aylık ödeyebileceğiniz taksit tutarını ve ekonomik durumunuzu belirten bir dilekçeyle başvuru yapmanız gerekmektedir.

BİNLERCE KİŞİYE ONAY GELDİ

Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanan 7226 sayılı kanun değişikliği 2021 yılında uygulanmaya başlandı. 2020 yılı içerisinde borçlarını kapatan veya borçlarını yapılandıran vatandaşlarımıza 2021 yılının başlamasıyla birlikte onay gelmeye başladı. Özellikle belirtmek gerekir ki, kredi başvurusu yapmak için dilekçeyle bankanın genel müdürlüğüne başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu yöntemi kullanarak binlerce kişi sicil affından faydalandı. Sicil affı bekleyen milyonlarca kişinin haberi olmayan bu yöntemle Ocak ayı itibariyle 10 binden fazla kişi kredi kullanabildi. Kullanıcı yorumlarına göre sicil affı bekleyen kişilere 36 ay vadeli 50.000 TL kredi ve ek olarak 5.000 nakit avans hesabı tanımlandı. Sizde başvuru yapmak istediğiniz bankaya sicil affı şartlarını sağladığınızı belirten bir dilekçe yazarak hemen başvuruda bulunabilir, kredi kullanabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 22:51