Cumhurbaşkanı Kararıyla Sicili Bozuk Olanlara 100 Bin TL Kredi Uygulaması Başladı

Kredi notu düşük olan, sicil affı bekleyen, sicili bozuk olan binlerce vatandaşımız müjdeli haber bekliyordu. Birçok okurumuzdan gelen yorumlara göre; 1100 ve üzeri kredi notu olmasına rağmen vatandaşlarımızın kredi başvuruları reddediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan sicil affı kanunuyla bu problemler ortadan kalktı. 2021 yılının başlamasıyla birlikte binlerce kredi mağduru istediği bankadan 100 bin liraya kadar kredi kullanabildiler. Şartları sağlayan herkes istediği bankadan artık kredi kullanabilecek.

KREDİ SİCİL AFFI UYGULAMASI BAŞLADI

26 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan kanun önerisiyle birlikte vatandaşlarımıza 2021 yılında kredi sicil affı imkanı tanındı. 7226 sayılı kanunun 48. Maddesinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulanmaya başlandı. Banka Düzenleme ve Denetleme Kurumu’da resmi internet sitesi üzerinden ilgili duyuruyu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre; 31 Aralık 2020 tarihine kadar borçlarının tamamını ödeyen veya borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın eski kredi notları bankalar tarafından referans olarak alınamayacak. İlgili kanun hükmüne göre kredi sicil affının 2021 yılında başlayacağı biliniyordu. Bu haberi yakından takip eden vatandaşlarımız 2021 yılının başlamasıyla birlikte bankalara kredi başvurusunda bulundu ve bankalar tarafından binlerce onay gelmeye başladı.

BAŞVURULARIM SÜREKLİ REDDEDİLİYOR!

Vatandaşlarımız tarafından en çok gelen şikayet başvurularının direkt olarak reddedildiğidir. İlgili kanun hükmüne göre vatandaşlarımız şartları sağlasa da başvuru yönteminde yapılan yanlışlık nedeniyle kredileri reddedilmektedir. Kredi sicili bozuk olan kişilerin yaptığı en büyük hata, başvuruları reddedilmesine rağmen bankalara sürekli kredi başvurusunda bulunmasıdır. Bankalardan sürekli red cevabı alan kişiler belirli bir başvuru sayısından sonra otomatik red sistemine aktarılmaktadır. Bu kişilerin kredi başvuruları sonraki süreçlerde otomatik olarak sistem tarafından reddedilmektedir. Bu yüzden farklı bir yöntemle başvuru yaparak kredi alabilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Geçtiğimiz dönemlerde kredi başvurusu yapacağınız bankaların genel müdürlüğüne dilekçe yazmanız gerektiğini kaleme almıştık. Bu yöntemi kullanarak başvuru yapan okurlarımızdan teşekkür mesajları gelmeye devam ediyor. Eğer sizde Cumhurbaşkanı kararıyla kredi sicil affı şartlarını sağlıyorsanız bu durumu izah eden, ödeme durumunuzu ve gelir kaynaklarınızı belirten bir dilekçeyle bankanın genel müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz. Dilekçeyi posta yoluyla bankaya iletebilirsiniz. En kısa sürede tarafınıza olumlu/olumsuz geri dönüş sağlanacaktır.

100 BİN TL KREDİ KULLANDILAR

Bankalara sicil affı dilekçesiyle başvuru yapan birçok kullanımız yaptığı yorumlarda 100 bin lira kredi kullanabildiklerini belirttiler. Sizde bankalardan 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız hemen kredi sicil affı dilekçesi yazarak ilgili bankanın genel müdürlüğüne başvuru yapabilirsiniz. Kredi başvuru sonucunuzu yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Hatırlatmak gerekir ki, tüm şartları sağlayan vatandaşlarımızın kredi başvuruları reddedilirse e-devlet üzerinden şikayet etme hakları bulunmaktadır. Bankadan tarafınıza gönderilen cevap metnini aldıktan sonra E-devlet BDDK sistemi üzerinden şikayet dilekçesi yazarak mağduriyetiniz hakkında şikayette bulunabilirsiniz.