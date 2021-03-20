Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Zam Müjdesi! Bu Ödemeler İki Katına Çıkıyor Tarihler Belli Oldu!

Salgınla birlikte hayatımızdaki birçok şey de değişti. Evlere kapandığımız ve sokağa çıkma kısıtlamalarıile yaşadığımız bu dönemde herkes tarafından toprağın ve çiftçinin önemi bir kez daha anlaşıldı. Hemen ardından tarımsal kalkınmaya destek geleceği söylendi. Çiftçilerimize ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımıza da destek ödemelerinin geleceği müjdesi verilmişti. Çiftçilerimize müjde kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Gerek mazot gerekse gübre desteklerinin geleceği söylenmişti.

Günler önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan destek ödemeleri de hem çiftçiyi hem de hayvancılıkla uğraşan vatandaşın yüzünü gülümsetti. Gerek gübre gerek mazot gerekse süt destekleri her kesimden ücretinin desteğine koşmuştu. Fakat mazot ve gübre destekleri hala yatmadı. Rahat bir nefes almak için destekleri bekleyen çiftçilerimiz ise meraklı. Gözler Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin yapacağı açıklamalarda.

TARIMSAL DESTEKLER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Çitçilerimiz bu zor salgın döneminde maddi açıdan her kesim gibi sıkıntı yaşadılar. Verilecek desteklerin müjdesi bile çiftçilerimizi sevindirmeye yetmişti. Fakat destekler henüz hesaplara yatmadı. Çiftçiler de gözlerini Bakan Pakdemirli’ye ve gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi.

Bakan Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 362 milyon lira desteğin verileceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli tarafından yapılan son açıklamaya göre üreticilerin desteklerinin ödenmesi başlıyor. Buna göre süt desteği kapsamında 231 bin 894 üreticiye 772 bin 372 ton süt için toplamda 287 bin 654 lira destek ödemesi yapılacak.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI SON DAKİKA

Kabine toplantısı sonrasında da açıklamalar da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerimize 2 müjde verdi. Bunlardan biri gübre destekleriydi. Çiftçilerimize verilen gübre destekleri %100 artarak tam iki katına çıkartıldı.

Diğer bir müjde ise hububat ürünlerinde oldu. Buğday, arpa ve çavdar gibi ürünlerin ekimindeki destekler de 16 liraya çıkarıldı. Organik ve organa mineral gübre kullanan çiftçilerin destekleri dekar başına 20 liraya yükselti.

Bu desteklerinde yatacağı tarih belli oldu! Nisan aynın gelişi ile birlikte çiftçilerimizin hesaplarına bu destek ödemeleri de yatırılmaya başlanacak.

TARIMSAL DESTEK NASIL ALINIR? BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Salgın döneminde zorlanan her üreticimiz koşulları sağladığı üzere tarımsal destekten yararlanabilir. Çiftçilerimize verilen mazot ve gübre desteklerin faydalanmak isteyen üreticiler dilekçe yazarak il ya da ilçelerindeki Tarım ve Orman Bakanlığı Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekiyor. Dilekçelerinde vatandaşlarımızın her tarla için ayrı ayrı ne ektiğini ne kadar ektiğini belirtmesi gerekiyor. Başvurudan sonra bir süre bekleyen vatandaşlarımızın başvuruları onaylandığı takdirde adlarına banka hesaplarına destek ödemeleri yatırılmakta.

Tarımsal destek alabilmek için vatandaşlarımızın sağlaması gereken şartlar ise şu şekilde;

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak

Bakanlık tarafından verilen tarihte başvuru yapmak

Gübre desteğini almak için en az bir dekar alana sahip olmak

50 dekardan fazla tarım alanı için toprak analizi yaptırmış olmak ya da başvuru sürecinde yaptırmak

Ekilen ürünün coğrafi koşula uygun olması

Üreticilerimizin unutmaması gereken en önemli noktası ise toprak analizidir. Yukarıda belirtilen 50 dekar ve üzerinde tarım arazisi olan çiftçi vatandaşlar için geçerli olan toprak analizine dair madde yalnızca tek bir analizden bahsetmemektedir. Mevcut olan her 50 dekar tarım arazisi için ayrı toprak analizi yapılması gerekmektedir. Örneklendirmek gerekirse 183 dekar toprağı olan birinin 3 adet 50 dekar ve 1 adet 33 dekar toplamda 4 adet toprak analizi yaptırması gerekmektedir. Bu tarım arazilerinin yalnızca 100 dekarlık bölümüne 2 adet toprak analizi yaptırması halinde kalan 83 dekar için gübre desteklemesi alamaz. Lakin 183 dekarın tamamı için toprak analizi yapılmasa bile mazot desteklemesinden faydalanılabilir.Tüm bu koşulları sağlasanız da eğer çiftçimiz 50 dekardan fazla olan arazisi için toprak analizi yaptırmazsa sadece mazot desteğinden yararlanabilir. Vatandaşlarımız bu yıl mazot destekleri kapsamında, güncel mazot fiyatlarının %50 oranını destek olarak alacaklar.