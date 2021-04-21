Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmen Açıkladı! Kısa Çalışma Ödeneği Uzatıldı Mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan uygulamanın nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde devam edileceğini duyurdu.

Yeni tip koronavirüs salgını dönemin için devreye sokulan kısa çalışma ödeneğinde binlerce kişinin beklediği haber geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık" açıklamasını yaptı.

Açıklama yapan cumhurbaşkanı turizm sektöründe mayısta sona erecek olan KDV indirimlerinin de haziran ayının sonuna kadar devam edileceği yönünde karar aldıklarını vurguladı.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa çalışma ödeneği, dünya çapında görülen koronavirüs, Türkiyeyi’de ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında hayata geçirilen; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle, işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması ya da süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamami ile ya da kısmen en az dört hafta süre ile durdurulması durumunda, işyerinde üç ayı geçmemek üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem boyunca gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Koşullar

İşveren, genel ya da bölgesel kriz hallerinde; işyerindeki çalışma süresinin büyük oranda azaldığı ya da durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunur. İş Müfettişleri değerlendirmelerde bulunur ve uygun bulunması durumunda onay verir.

İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak 1/3 oranında veya devamlılık koşulu aranmadan işyerinde faaliyetin tamamen ya da dört hafta süre ile durdurulması durumudur

Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapabilmeniz için;

Kısa Çalışma Talep Formu doldurulur.

Kısa Çalışma İşçi Listesi doldurulur.

İŞKUR e-posta adresinize yazdığınız bu forumlar gönderilir.

İŞKUR yetkilisi mail ile dönüş yaparak eksiklerinizi bildirir.