Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi! 850 Bin Esnafa Vergi Muafiyeti Geliyor

O müjdeli haberinde detayları açıklandı.

YENİ HAZIRLANAN EKONOMİK REFORM PAKETİ

Ekonomik anlamda enflasyon ve kur krizi devam ettikçe reform baskısı da artmıştı. Haftalar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin üst düzeyinde köklü değişiklikler olduğunu açıklamış ve reformlarında yolda olduğunu söylemişti. Bu müjdeli haber sonrasında gözler Cumhurbaşkanına çevrilmişti. Gelecek olan reform paketlerinde aynı zamanda salgından en çok darbeyi gören kesimlerden biri olan esnaflar için de ayrıcalıklar olması isteniyordu. Beklenen de oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kısa süre önce beklenen müjdeli haberler geldi. Bankalarca borcu olan için yapılandırma, vergi düzenlemesi ve icra borçları için düzenleme açıklamaları gelmişti. Esnaflarımız içinde veri muafiyeti müjdesi verilmişti. Milyonlarca esnafımızın merak ettiği vergi muafiyetine dair detaylar ise açıklandı.

VERGİ MUAFİYETİNE DAİR DETAYLAR AÇIKLANDI

Birkaç gün önce duyurulan Ekonomik Reform Paketi binlerce vatandaşımızın yüzünü güldürmüş ve rahat bir nefes aldırmıştı. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen esnaflara özel vergi muafiyeti için ayrıntılar da açıklandı. Detaylar gelirken en çok merak edilenlerden biri tanesi de hangi kalemlerdeki esnafların bu muafiyetten yararlanacağıydı. 850 bin esnafa verilecek bu vergi muafiyetinin geçici değil kalıcı olması bekleniyor!

850 BİN ESNAFA KALICI VERGİ MUAFİYETİ GELDİ

850 bin esnafın yararlanması beklenen vergi muafiyetine kadar detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Vergi muafiyetiyle ilgili en çarpıcı ayrıntı da sadece salgın dönemi için verilen geçici bir yasa değil kalıcı bir düzenleme olması. Buna göre 2021 yılından itibaren 850 bin esnafımıza kalıcı olarak vergi muafiyeti verilecek.

KİMLER KALICI VERGİ MUAFİYETİNDEN YARARLANACAK

Kalıcı vergi muafiyetinden ise 850 bin dar ve orta gelirli esnafımız yararlanacak. Bu yıl itibariyle yürürlüğe girecek muafiyet, kuaför ve berberler, tesisat işleri, tuhafiyeciler ve marangozlar, çay ocağıişletmeciler, terzile ile tamirciler başta olmak üzere geçerli olacak. Bu meslek grupları ve daha sonra listeye eklenmesi beklenen bazı meslek grupları bu yıldan itibaren kalıcı olacak gelir vergisinden muaf olacaklar.

Bahsi geçen esnaf grupları 2021 sonuna kadar beyannamehazırlamayacaklar. Ayrıca bu işlemler içinde artık muhasebeci tutmak zorunda değiller. Yeni müjdesi verilen reform paketinde de ayrıca hangi grupların vergi muafiyetinden yararlanamamağı belirtildi. Buna göre, kolektif şirket ortakları, sarraflar, sigorta şirketleri, ilan ve reklam sektörü firmaları bu muafiyetten yararlanamayacaklar.

Emlakçılar, taş ve kireç ocakları işletmeleri, tuğla ve kiremit işletmeleri ve son olarak da şehirler arası yük ya da yolcu taşımacılığı yapan firmalar vergi muafiyetinden muaf tutuldu.

40 BİN TL HİBE MÜJDESİ BEKLENİYOR

Esnaf vatandaşlarımıza ise devlet destekleri devam ediyor. Gelir kaybı için vatandaşlarımıza hala ödemeler yapılmakta. Mart ayında sonuncusu yapılacak bu 1000 liralık ödemelerde vatandaşlarımız toplamda 3 bin TL destek aldı.

Aynı zamanda hala kira destekleri de devlet tarafından sürdürülüyor. Salgın döneminde kesilmeyen devlet destekleri ile ihtiyaç durumunda olan esnaflara 500 ila 750 TL arasında kira desteği verilmişti.

Herkesi sevindirecek bir müjde ise geçenlerde gelmişti. Esnaflara 40 bin TL hibe müjdesi verildi. 40 bin TL hibe desteği için ayrıntılarını geçmiş haberlerimizden takip edebilirsiniz. 31 Mart tarihine kadar esnaflarımız başvurularını yaparak 40 bin liraya kadar hibe desteğinden faydalanabilirler.

