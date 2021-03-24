Cumhurbaşkanı Erdoğan Döviz Kuru Açıklaması Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurunda son zamanlarda yaşanan dalgalanmalar hakkında açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Son birkaç gündür piyasalarda görülmekte olan dalgalanmalar için bu durumun Türkiye ekonomisinin temellerini, taşıdığı potansiyeli, gerçek dinamikleri ve yarınını kesinlikle yansıtmıyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kuru ile ilgili yaptığı açıklamalarda Türk sanayisinin, pandemi sürecindeki performansı ile gücünü ve direncini bir kez daha ortaya koymuştur dedi. Finans sektöründeki ve Türk sanayisindeki göstergelerin, gelişmekte olan ve gelişmiş pek çok ülke ile karşılaştırıldığında daha sağlam bir yapıya sahip olunduğunun göstergesidir açıklamaları yapıldı. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce açıkladıkları ekonomideki reform programının politikalarının ve takviminin dün akşam itibarı ile ilan edildiği bilgisini verdi.

Bulunduğumuz an hakkında daha çok çalışma, gaza basma, üretme ve hedeflere yürüme vakti olduğu hakkında açıklamalar yapılırken Türk milletinin tüm fertlerine de iktisadi temeli olmayan hareketlere karşı ülkesinin yanında yer alındığı, güven ve istikrar mesajına sahip çıkıldığı için teşekkür edildi.

Yalnızca kendilerini güvende hissetme amacı ile evlerinde altın ve döviz bulunduran vatandaşlara da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir çağrıda bulunuldu. Bu vatandaşlardan milli servet olan evlerde bulunan altın ve dövizin çeşitli araçlara yatırılarak ekonomiye ve üretime katkıda bulunulması istendi.

Finans katılım şirketlerinin ve finans kuruluşlarının vatandaşlar için altın ve dövizi olan müşterilere, onları memnun edecek getiri sağlayabilecek alternatiflerin sunulduğu öğrenildi. İş insanları için de 30 Haziran tarihine kadar devam edecek olan varlık barışından yararlanılarak yurt dışında bulunan kaynakların Türkiye’ye getirilebileceği hatırlatması yapıldı.

Türkiye açısından herhangi bir endişeye gerek olmadığı açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bulunduğumuz noktada biz kendilerinin garantisiyiz dedi. Türkiye’ye yatırım yapan uluslararası yatırımcılar için ise ülkemizin gücüne ve potansiyeline güvenin çağrısı gerçekleşti.