Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! Kişi Başı 2 Bin 146 Lira Verilecek

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörü temsilcileri ile biri araya gelerek toplantı düzeldi. Toplantında ise turizm sektörünün sorunları ve beklentileri ele alındı. Turizm sektörü nasıl gelişebilir bunların üzerine tartışıldığı açıklandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE DAİR FLAŞ AÇIKLAMA

Toplantı ardından yapılan konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm sektörlerde geçerli olmak üzere Nisan- Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılacağını duyurdu.

KDV İNDİRİM SÜRESİ UZATILDI

Bunun yanı sıra Turizm sektöründe mayıs sona erecek KDV indirimlerinin de haziran sonuna kadar ertelenmesine karar verildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Kısa çalışma ödenekleri yeni düzenleme birlikte çalışanların işsizlik ödeneklerinden düşülmekteydi. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile birlikte Covid-19 salgını nedeniyle bu ücretler ödenekten düşülmüyor.

Bu nedenle salgından sonra işten çıkarılanlar vatandaşlar işsizlik ödeneğini hak ettiği şartta aynı şekilde alabilecek. İşten ayrılan vatandaşlara aynı zaman da hak ettikleri süre boyunca kısa çalışma ödeneği de verilecek.

Salgın döneminde gerçekleşen olağanüstü nedenlerle yapılan bu düzenleme sonrasında işsiz kalacaklar vatandaşlarımız için de işsizlik maaşını önemi artmıştı. Birçok vatandaş işsizlik ödeneğinden nasıl yararlanır araştırıyor.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için vatandaşlar işleri sonlandırmadan önceki 120 gün boyunca çalışıyor olmalı. Aynı zamanda gerçekleşen feshinden önceki son 3 yıl boyunca da en az 600 günlük işsizlik sigortası primini ödemiş olmalı. Bu koşulları sağlayan vatandaşlar işleri feshi edildikten sonraki 30 gün içinde en yakındaki İŞKUR’a giderek başvurabilirler. Salgın döneminde bizzat başvuru yapmak istemeyen vatandaşlar İŞKUR internet sitesinden online başvuru da yapabilirler.

Kısacası vatandaşların aldıkları kısa çalışma ödenekleri işsizlik ödeneklerinden düşürülmemektedir. Fakat kısa çalışma dönemi boyunca vatandaşların işsizlik primleri de ödenmiyor. Bu nedenle vatandaşlar işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli ön koşullardan biri olan 600 günlük prim şartını da karşılayamıyorlar. Kısa çalışma ödenekleri, işsizlik ödeneğinin süresini engellemese de alınma hakkını doğrudan etkiliyor.

27 MİLYAR 604 MİLYON ÖDENDİ

Salgının başından bu yana birçok esnaf vatandaşımız kepenk kapamak zorunda kaldı. birçok fabrikada üretim durdu. Kısıtlamalar ve yaşanan kapanmalar hem esnafa hem de ülke ekonomisine zarar verdi. Bu dönemde ise çalışanlara Kısa Çalışma Ödeneği ile destek çıkıldı.

İŞKUR tarafından açıklanan verilere göre Covid-19’a karşı kısa çalışma ödenekleri birçok hane ve işverenin kurtarıcısı oldu. 2020 yılının sadece nisan ayında 3 milyon 243 bin kişi Kısa çalışma ödeneğinden yararlandı ve 5 milyar 100 milyon 339 bin lira destek verildi.

Mayıs ayında ise Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanan vatandaşlara verilen destek 5 milyar 650 milyon 422 bin oldu. Ocak ayında ise 1 milyon 313 bin kişi daha kısa çalışma ödeneğinden yararlandı.

Mart ayından Şubat ayına kadar ise toplamda İŞKUR tarafından vatandaşlara 27 milyon 605 milyon 177 bin 698 lira destek yapıldı. Kısa Çalışma Ödenekleri mart ayında da ödenmeye devam edecek.