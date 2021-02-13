Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Elvan'a: Bunlar da Çiftlik Bank gibi olmasın!

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 hafta önce grup toplantısından ayrılmasının ardından Şeref Salonu'nda bulunan kişilere selam verdi. Erdoğan, Meclis'i terk etmeden önce idare amirinin odasına girerek çay molası verdi. AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) yönetimi ile muhabbet eden Erdoğan'ın dikkatini televizyonda çıkan bir reklam çekti.

"Devlete yük getirecekler"

Bunun üzerine Erdoğan, yanında bulunan Bakan Elvan'a dönerek, "şikâyetlerin arttığını ve bu duruma ilişkin gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini" ifade etti. Erdoğan, Kombassan'ın bir süre sonra Çiftlik Bank gibi olacağını ve iflas etmeleri halinde devlete yük getireceklerini söyledi.

"Çalışmalar tamamlanmak üzere"

Erdoğan'ın bahsettiği reklamın faizsiz ve peşinatsız araba ve eşya satışı hakkında olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Elvan, konuya ilişkin yürütülen çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve kısa bir süre sonra TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) götürüleceğini ifade etti.

Paraları farklı amaçlarla kullanıyorlar

Söz konusu şirketlerin, vatandaşlardan aldıkları paraları farklı amaçla kullandıkları ve bankada faizde değerlendirdikleri tespit edildi. Bu şirketlerin sistemden ayrılmayı düşünen kişilere de sıkıntı yaşattığı belirlendi. Konuya ilişkin kanun teklifi geçtiğimiz gün TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) verildi.

Çiftlik Bank nedir?

Mehmet Aydın, 2016 senesinin Ağustos ayında Çiftlik Bank isimli bir oyun kurmuştu. Söz konusu oyunu oynayan kişiler, farklı çiftlik hayvanlarını satın alabilme imkânına sahip oluyorlardı. Bu hayvanların hepsi farklı altın değerlerine sahipti. Hayvanların yaşam süresi 365 gündü. Söz konusu hayvanları yetiştirebilmek için depo ve yem masrafı yapılıyordu. Depo ve yem masraflarını karşılamak isteyen kişiler, bunun için dijital ödeme sistemlerine başvuruyorlardı. Çiftlik Bank oyununu oynayan kişilerin satın aldıkları hayvanların ve gerçekleştirdikleri üretimin, ülkenin farklı bölgelerinde kurulan çiftliklerin yanı sıra süt ve et üretimi gerçekleştirilen tesislere yansıtılacağı söyleniyordu. Çiftlik Bank oyununda satın alınan hayvanlardan bir sene içerisinde minimum yüzde 100 kâr elde edileceği ifade ediliyordu.

Çiftlik Bank'a yatırılan para ne kadardı?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan rapora göre, 2016-2017 seneleri arasında Çiftlik Bank tarafından 511,7 milyon lira toplandı. Söz konusu miktarın 77 bin 843 kişiden toplandığı tespit edildi. Söz konusu raporda, 62 bin 877 insana 398,3 milyon liralık ödeme gerçekleştirildiği ifade edildi. Kalan paranın da KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) yer alan Fame Game isimli şirkete gönderildiği bildirildi. Söz konusu paranın bu şirketten de Mehmet Aydın ile eşinin kişisel hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Bankalar ile G-pay gibi ödeme sistemleri üzerinden de KKTC'ye (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 120 milyon liraya yakın para aktarıldığı ifade edildi.

Çiftlik Bank nasıl çöktü?

Çiftlik Bank hakkındaki şikâyetlerin artması üzerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2017 senesinin sonlarına doğru suç duyurusu yapıldı. Saadet zinciri olmadığını ispatlamak amacıyla Çiftlik Bank tarafından üye alımı durduruldu. Bunun üzerine İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank hakkında tahkikat başlatıldı.