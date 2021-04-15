Cumhurbaşkanı açıkladı! Kredi ve Kredi Kartı borcu olanlara 15 bin TL Faizsiz Kredi verilecek

Pandemi döneminin uzaması ve Tam Kapanma geçmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomik ve yargısal reform yapmaya devam edecek. Yeni ekonomik paket içerisinde kredi ve kredi kartı borcu olan, ödemekte zorlanan ve ödemeyen vatandaşlar için 15 bin TL faizsiz kredi verilmesi kararlaştırıldı.

Vatandaşa dev müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak, yeni ekonomik ve yargısal reform paketi detayları haber24 ulaştı! Reform paketi içerisinde borcu olan vatandaşları feraha kavuşturacak bir hamle geldi. Kredi ve Kredi kartı borcu olanların borçlarını ödemesi için 15 bin TL Faizsiz kredi verilecek.

1 Yıl geri ödemesiz 15 bin TL Faizsiz kredi desteği

Yeni kredi ve kredi kartı borç ödeme için verilecek 15 bin TL faizsiz kredi tarihi de belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlar için son müjdeyi açıklayacağı tarih belli oldu.

Recep Tayyip Erdoğan 27 Nisan tarihinde yapılacak Kabine toplantısı sonrası vatandaşlara müjdeli peş peşe sıralayacak. Borcu olan vatandaşlara 15 bin TL Faizsiz 1 yıl geri ödemesiz hibe desteği duyurusu gelecek.

Kredi ve Kredi kartı borçları faizsiz erteleniyor!

Kredi ve kredi kartı borçları bu şekilde faizsiz olarak erteleniyor. Kredi ve Kredi kartı borcu olan vatandaşlar 1 yıl sonra faizsiz olarak borçlarını ödemeye başlayacak. Ekonomik reform paketinde vatandaşlara ödenecek 15 bin TL 1 yıl hibe olarak düşünülebilecek. Hem esnaf hem vatandaşlar bankaya olan tüm borçlarını kapatabilecek. İlk olarak kamu bankalarıyla onaylanan faizsiz kredi özel bankalar dahil olabilecek.

Erdoğan vatandaşlara son Pandemi desteğini açıklaması için son iki hafta!