Çukurova Havalimanı 2022'de açılıyor!

Çukurova Havalimanı'nın inşası devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, söz konusu havalimanına yönelik çalışmalara dair bilgilendirildi.

Bakan Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı'nın inşasına dikkatli bir şekilde devam edildiğini belirterek, inşaatın emsal projelerdeki gibi üstyapı ve altyapı olmak üzere iki farklı ihale dâhilinde ele alındığını söyledi. 2017 senesinin başlarında Çukurova Havalimanı'nın altyapı inşaatına başlandığını kaydeden Karaismailoğlu, çalışmalarda şimdiye dek fiziki gerçekleşmenin yüzde 92,3 oranında olduğunu ifade etti. Karaismailoğlu, söz konusu çalışmaların 2021 senesinin bitimine dek tamamlanmasının hedeflendiğini aktararak, 2022 senesinde birinci etabın tamamlanacağını ve Çukurova Havalimanı'nın hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi.

"Raylı sistem bağlantısı olacak"

İlerleyen günlerde söz konusu havalimanının demir yolu bağlantısına geçileceğini duyuran Karaismailoğlu, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin hızlı tren hattından gerçekleştirilecek olan bağlantıyla birlikte raylı sistem bağlantısının da halledilmiş olacağını ifade etti. Karaismailoğlu, böylece Çukurova'ya yakışan bir havalimanı inşa edileceğini söyledi.

"Yap-işlet-devret yöntemi kullanıldı"

Üstyapı inşaatının yap-işlet-devret yöntemiyle yapıldığını söyleyen Karaismailoğlu, birinci etap inşaatları kapsamında 60 bin metrekare büyüklüğünde İç Hatlar-Dış Hatlar terminal binası, 6 tane hareketli ve sabit yolcu köprüsü, 30 bin metrekare büyüklüğünde kapalı otopark ve viyadük, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hizmet Binası, yangın ve kaza istasyonu, kontrol kulesi ve teknik blok, akaryakıt istasyonu, güç merkezi, depolar ve ısı merkezi, atık su arıtma tesisi, peyzaj alanları ve uçak yakıt hidrant tesisinin bulunacağını ifade etti.

"155 milyon Euro'luk yatırım gerçekleştirilecek"

Karaismailoğlu, görevli şirket tarafından üstyapı için 155 milyon Euro değerinde yatırım gerçekleştirileceğini belirtti.

"Lojistik süper güç olduk"

19 senedir haberleşme ve ulaştırma alanında büyük adımlar atıldığını ifade eden Karaismailoğlu, lojistik alanında hem bölgesel hem küresel olarak iş birliğinin artırılması için önemli hamlelerde bulunulduğunu söyledi. Karaismailoğlu, Türkiye'nin lojistik alanında süper güç haline geldiğini ve ticari koridorların üstünde egemenliğini ilan ettiğini kaydetti.

"Çehrede değişim olacak"

Türkiye'nin haberleşmenin yanı sıra demiryolları, deniz, kara ve hava ulaşımında gerçekleştirdiği projeler sayesinde önemli kazanımlar elde ettiğini aktaran Karaismailoğlu, Çukurova'nın çehresinde değişim getirecek kritik hamlelerde bulunulduğunu ekledi.