Corendon Airlines, İzmir'e de direkt uçuşları başlatıyor

ANTALYA, () - CORENDON Airlines, Antalya'dan sonra Türkiye'deki ikinci merkezini İzmir'de açıyor. Yedisi Almanya, biri Hollanda'dan olmak üzere sekiz şehirden İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na düzenlenecek direkt uçuşlar, 1 Haziran 2019'da başlayacak.

Geçen günlerde 2019 sezonunda filosuna 7 yeni uçak ekleyeceğini açıklayan Corendon Airlines, bu kapasite artışı doğrultusunda hem yurt dışındaki hem de yurt içindeki merkez sayısını artırıyor. Havayolu, Antalya'dan sonra Türkiye'deki ikinci merkezini İzmir'de açacak.

İzmir için planladıkları uçuşlar hakkında bilgi veren Corendon Havayolları Ticaret Direktörü Mine Aslan, 1 Haziran 2019 itibariyle Adnan Menderes Havalimanı'nda bulunduracakları uçak ile Avrupa'dan direkt uçuşları başlatacaklarını belirtti. Yalnızca İzmir merkezli uçakları ile değil, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde bulundurdukları uçaklar ile de bu hattı destekleyeceklerini belirten Aslan, bu uçuşları planlarken İzmir'in turizm potansiyelinin yanı sıra İzmir ve çevresindeki şehirlere seyahat etmek isteyen etnik yolcu trafiğini de göz önüne aldıklarını sözlerine ekledi. Hollanda, Belçika ve Almanya'da yaşayan Türkiye vatandaşları için cazip olacak İzmir uçuşlarını Avrupa'da faaliyet gösteren etnik acentelere tanıtmak için harekete geçtiklerini belirten Mine Aslan, böylece yılın 12 ayı boyunca Ege'nin incisine sefer düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

'İZMİR'E SEFER SAYISI HER YIL ARTACAK'

Mine Aslan, Avrupa'nın 8 şehrinden düzenlenecek uçuşlar için, “İzmir'in tarihi ve kültürel değerleri ile Avrupalı turist için önemli bir cazibe merkezi olduğunu biliyor, bu hatta başarılı olacağımıza inanıyoruz. 2019 yazı için İzmir'e haftada 18 uçuş gerçekleştirecek şekilde 148 bin koltuk planladık. Önümüzdeki günlerde 2019-2020 kış tarifesini de satışa sunacağız. Hedefimiz her sene İzmir'e yeni meydanlardan uçuşlar düzenlemek ve sefer sayılarını artırmak. Açılacak hatların şehir ekonomisine sunacağı katkıdan dolayı da ayrıca mutluluk ve heyecan duyuyoruz" dedi.

Corendon Airlines'ın İzmir'e gerçekleştireceği direkt uçuşların biletleri, ekim ayı itibariyle Alman seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin yanı sıra şirketin internet adresinden satışa sunulacak.

Corendon Airlines'ın, 1 Haziran - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçacağı noktalar ve uçuş günleri şu şekilde sıralanıyor:

Köln: Pazartesi, salı, cuma

Düsseldorf: Pazartesi, perşembe, cumartesi

Frankfurt: Salı, cuma

Hannover: Cuma, cumartesi

Hamburg: Çarşamba, pazar

Stuttgart: Salı, cuma

Münih: Pazartesi, cumartesi

Maastricht/Aachen: Perşembe, pazar

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