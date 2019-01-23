Comcast gelirleri 4. Çeyrekte yüzde 26 artışla 27.8 milyar dolara çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak () – ABD merkezli telekomünikasyon şirketi Comcast, gelirlerinin 2018’in son çeyreğinde yüzde 26.1 artışla 27.85 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

Şirket açıklamasına göre Comcast’in hisse başına kazançları (EPS) yüzde 82.6 düşüşle 0.55 dolara gerilerken, takvim etkilerinden arındırılmış sonuçlarda ise yüzde 36.2 yükseldi ve yıllık bazda Comcast net geliri yüzde 83.3 düşüşle 2.5 milyar dolara indi.

Comcast EPS’si 2018’de, bir önceki yıla göre yüzde 46.7 düşüşle 2.53 dolar olurken, konsolide gelirler ise geçen yıla göre yüzde 11.1 artarak 94.5 milyar dolara yükseldi. Bu süre içinde Comcast net gelirleri yüzde 48.4 düşüşle 11.73 milyar dolara geriledi. Yüksek hızlı çevrimiçi müşteri sayısı 2018’in son üç ayında 351 bin kişi artarken, 2018’in tamamında ise 1 milyon 353 bin kişi oldu. Bu rakam 2017’de 1 milyon 168 bin kişiydi.

Comcast Yönetim KuruluBaşkanı ve CEO’su Brian L. Roberts sonuçlarla ilgili şu yorumları yaptı:

“Geçen yıl elde ettiğimiz birkaç başarımız sayesinde Comcast Cable’ın müşteri ilişkilerindeki olumlu büyüme devam etti ve üst üste 13’üncü kez başarı elde ettik. Sky’ı satın alarak küresel bir şirket haline geldik ve şirketimizin 2019 yılı ve sonrasında göstereceği başarı ve potansiyel için oldukça heyecanlıyız.”

Comcast hisseleri sonuçların duyurulmasının ardından açılış öncesi yüzde 3.0 arttı.