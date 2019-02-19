Coinbase blockchain çözümleri şirketi Neutrino’yu satın aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat () – ABD merkezli dünyanın önde gelen kripto para birimi borsalarından Coinbase, Avrupa Birliği (AB) merkezli blockchain bilgi platformu Neutrino’yu satın aldı.

Kripto para birimleri akışı takibi, analizi ve gözetimi için çözümler üreten Neutrino’yu satın alan Coinbase’den yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

“Halka açık blockchainler üzerindeki veriyi analiz ederek Neutrino kullanıcıların hesaplarına yapılan saldırıları engellememizde, fidye yazılımlarını incelememizde ve kötü aktörleri tespit etmemizde yardımcı olacak. Neutrino ayrıca, kullanıcılara daha fazla kripto para birimi sunmamıza imkan sağlayacak ve yerel yasa ve yaptırımlara uymamızı destekleyecek.”

Kripto para birimleri piyasalarında görülen artış devam ederken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.34 artışla 3,971 dolara yükselirken, Ethereum da yüzde 3.66 artışla 148,97 dolardan işlem gördü.