Coca Cola HBC şekerlemeci Bambi’yi 260 milyon euroya aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Şubat () – ABD merkezli Coca Cola HBC, Sırbistan merkezli şekerleme şirketi Bambi’yi, özel öz kaynak şirketi Mid Europa Partners’dan 260 milyon euroya satın aldı.

Cocal Cola’nın konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu satın alımın çapraz promosyonla gelir sinerjisi oluşturmasının, “karşılıklı gelişmeyi” desteklemesinin ve “güçlü bir dağıtım ağına” erişim sağlayarak verim sağlamasının hedeflendiği belirtildi. Şirketin CEO’su Zoran Bogdanovic, satın alımın ayrıca Coca Cola’nın “önemli tüketim alışkanlıklarında” varlığını arttırabileceğine dikkat çekti.

Söz konusu satın alımın 2019’un ikinci çeyreğinde tamamlanması beklenirken, açılış öncesi işlemlerde HBC hisseleri yüzde 1.0 düştü.

