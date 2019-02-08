CK Enerji’nin akülü sandalye şarj istasyonları 17’ye ulaştı

CK Enerji’nin 'Hayatı Aydınlat' projesi çerçevesinde geliştirilen ve engellilerin sokakta hayatını kolaylaştıran akülü sandalye şarj istasyonlarına yenileri eklendi. İstanbul Avrupa Yakası’nda 14 olan istasyonların sayısı Yenikapı, Sanayi Mahallesi ve Başakşehir metro duraklarına kurulanlarla birlikte 17’ye çıktı. Hedef yıl sonuna kadar bu sayının 25’e ulaşması.

CK Enerji’nin çalışanlarının desteği ile 2016 yılında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi ‘Hayatı Aydınlat’ engelli vatandaşların sokaktaki ‘enerjisi’ oldu. Çalışanların da yer aldığı Hayatı Aydınlat konserleri ve sponsorlardan elde edilen gelirle bugüne kadar İstanbul Avrupa Yakası’nda sayıları 14’e ulaşan akülü sandalye şarj istasyonlarına 2019’un ilk ayında üç tane daha eklendi. Yenikapı, Sanayi Mahallesi ve Başakşehir metro duraklarında kurulan yeni istasyonlarla birlikte akülü sandalye şarj istasyonu sayısı 17’ye ulaştı.

122 KİLOMETRELİK HAT KAPSAMA ALANINDA

2018 yılı sonuna kadar İstanbul Avrupa Yakası’nda kurulan akülü sandalye şarj istasyonları ile İstanbul’da metro hattında 54 kilometre, metrobüs hattında da 52 kilometre olmak üzere toplamda 106 kilometre kapsam altına alınmıştı. Devreye giren 3 yeni istasyonla birlikte engelli vatandaşların ‘enerjisiz’ kalmadan Avrupa Yakası’nda dolaşabileceği hat uzunluğu da 122 kilometreye çıkmış oldu. 2019 yılı sonuna kadar metro, metrobüs ve tramvay hatları üzerinde 25’e ulaşması planlanan akülü sandalye şarj istasyonları ile yaklaşık 140 kilometrelik bir güzergahta engelli vatandaşlar, enerji kesintisi sorunu yaşamadan akülü sandalyeleri ile yol alabilecek.

25’İ İSTANBUL, 1’İ SİVAS, 2’Sİ ANTALYA’DA

CK Enerji’nin Hayatı Aydınlat Projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Hayatı Aydınlat Konserleri’nin 7’si İstanbul’da, 1’i de CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in ev sahipliğinde Sivas’ta yapıldı. Söz konusu konserlerden elde edilen gelirin yanı sıra sponsor ve yardımseverlerin desteği ile kurulan akülü sandalye şarj istasyonlarına bu yıl 5’i İstanbul Avrupa Yakası, 1’i Sivas ve 2’si Antalya’da olmak üzere 8 tane daha eklenecek. Böylece CK Enerji’nin 2019 sonuna kadar kurduğu istasyon sayısı da bu üç ilde toplam 25’e ulaşacak.