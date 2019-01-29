Citroën’in Türkiye’deki faaliyetlerini Groupe PSA Türkiye yürütecek

İstanbul, 29 Ocak () - Citroën markasının distribütörlüğünü yürütmekte olan Baylas Otomotiv A.Ş.’nin Citroën operasyonları 4 Mart itibariyle sona erecek ve aynı tarihten itibaren Citroën markasının satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetleri Groupe PSA Türkiye tarafından yürütülecek.

Baylas Otomotiv ve Groupe PSA Türkiye tarafından yapılan ortak açıklamada, "Baylas Otomotiv ve Groupe PSA Türkiye, bu geçiş sürecinde Citroën satış ve satış sonrası operasyonlarının herhangi bir kesinti ve aksama olmaksızın Groupe PSA Türkiye tarafından yürütülmesi için iş birliği ile çalışmalarına devam edecek" denildi.

Baylas Otomotiv'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "1995 yılından bu yana Citroën markasının Türkiye’de başarıyla temsil edilmesine katkısı olan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz" denildi.

Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille de açıklamasında, "25 yıla yakın bir süredir Citroën markasını Türkiye’de layıkıyla temsil eden Baylas Otomotiv’e ve markaya tutkuyla bağlı olan tüm müşterilerine teşekkür ederiz" dedi.

Bugünkü duyurunun Groupe PSA’nın Türkiye’ye duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Cornuaille; "Amacımız, Türkiye otomotiv pazarındaki ilk üç oyuncu arasındaki konumumuzu korumak ve daha yukarılara taşımaktır" dedi.

Citroën operasyonlarını mevcut Citroën bayileri ile devam ettirme niyetinde olduklarını belirten Cornuaille; amaçlarının, satış ve satış sonrası operasyonlarda hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti konusunda birinci sıraya yerleşmek olduğunu söyledi.

Mevcut Citroën operasyonlarının kesintisiz devam edeceğinin altını çizen Cornuaille; müşterilerin de satış ve satış sonrası hizmetlerinde hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarını sözlerine ekledi.