Circle/Allaire: İnsanlık dijital çağda kripto para birimleri olmadan hayatta kalamaz

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ocak () – ABD merkezli kripto para birimi şirketi Circle CEO’su Jeremy Allaire, kripto para birimlerinin merkezsizleşmiş yapısı nedeniyle, dijital çağda insanlığın kripto para birimleri teknolojisi olmadan “hayatta kalamayacağını” söyledi.

İsviçre’nin Davos kentinde bu yıl 49’uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) konuşan Allaire, kripto para birimlerine karşı olan yatırımcıların söz konusu yeni teknolojiye aşina olmadıkları için olumsuz bir tavır takındıklarını belirtti:

“İnsanları kripto para birimlerini kötü bir teknoloji olarak gösteriyor; bu korkunç bir durum. Kriptografi, modern toplumun ve kişisel gizliliğin korunmasının temelini oluşturuyor. Bu teknoloji, siber savunmamızın, bütün kurumsal yapılan temel aracıdır.”

Modern toplumun dijital altyapıya dayandığına dikkat çekerken, insanlığın bu durumda dijital çağda hayatta kalmak için kripto para birimlerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı ve ekledi:

“Kripto para birimleri geleceğin temelidir. Dijital çağdan sağ salim çıkmak istiyorsak, dirençli ve merkezsizleşmiş bir altyapıya ihtiyacımız var. Bu teknolojinin internetten bile daha dönüştürebilir olduğunu görüyoruz. Bu teknolojinin, sivil ve ekonomik kurumlarımız üzerinde düşündüğümüzden daha fazla etkisi olacağına inanıyorum.”

Merkez bankaları ve kripto para birimleri ekosistemlerinin birlikte var olabileceğine inandığını söyleyen Allaire, sözlerine şöyle devam etti:

“Merkez bankalarının oluşturacağı olası bir kripto para birimini destekliyoruz ve uzun bir süredir bu yöntemin işe yarayacağına inanıyoruz. Merkez bankalarına dayalı kripto para birimlerinin öncelikle özel sektörde oluşacağını düşünüyoruz. Geçen sonbaharda USD Coin’i piyasaya sürdük ve her geçen gün değer kazandığını görüyoruz.

“Kripto para birimleri saniyeler içerisinde küresel olarak ödeme işlemleri yapmanıza olanak sağlıyor. Oldukça güçlü bir teknoloji.”

Allaire ayrıca, geçen yılki ayı piyasasına rağmen Bitcoin fiyatının gelecek üç yıl içerisinde “oldukça yükseleceğini” öngördüğünü söyledi ve bağımsız bir para birimi olarak gelecekte “önemli bir rol” oynayacağını söyledi.