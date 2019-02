Çinli turist sayısı yüzde 59,38 arttı

İZMİR, () - 'TÜRKİYE Turizm Yılı' ilan edilen geçen sene Çin Halk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen turist sayısı, önceki yıla göre yüzde 59,38'lik artışla 394 bin kişiyi geçti. Artışı değerlendiren Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği öğretim üyesi Doç. Dr. Gökçe Özdemir Umutlu, doğru tanıtım stratejileri ile hareket edildiği takdirde 1 milyon Çinli turist sayısına ulaşılabileceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2018'de Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yıla göre, yüzde 21,84 artışla 39 milyon 488 bin 401 kişi oldu. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya, önceki yıla göre, 1 milyon aşkın artış ve 5 milyon 964 bin 613 turist ile birinci, Almanya ise 4 milyon 512 bin 360 turist ile ikinci sırada yer aldı. Geçen sene 'Türkiye Turizm Yılı' ilan edilen Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen ziyaretçi sayısındaki yüzde 59,38'lik artış dikkat çekti. Geçen yıl Çin'den gelen turist sayısı, 394 bin 109'a ulaştı; 2016'da 167 bin 570, 2017'de ise 247 bin 277 Çinli Türkiye'yi ziyaret etmişti.

ÇİNLİ TURİST SAYISI 1 MİLYONA ULAŞABİLİR

Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Turizm Rehberliği öğretim üyesi Doç. Dr. Gökçe Özdemir Umutlu, Çin ile turizm ilişkilerinin son yıllarda başarılı iş birlikleriyle güçlendirildiğini ve Çinli turist sayısının önemli ivme kazandığını belirtti. Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin binlerce yıl öncesine dayandığını, İpek Yolu'nun bu ilişkilerde önemli rol oynadığını kaydeden Umutlu, "İki ülkenin geçmişten günümüze gelen bağları ve son yıllarda artan iş birlikleri var. Doğru tanıtım stratejileri ile yaşanan artış devam ederek önümüzdeki yıllarda hedeflenen sayı olan 1 milyona ulaşılabilir" dedi.

Geçen yıl Japonya'dan gelen turist sayısında da yüzde 66,11'lik artış yaşandığını; ancak sayının 81 bin 93 kişi olduğunu kaydeden Umutlu, "2019, Japonya'da Türk yılı. Benzer iş birliklerinin Japonya ile de kurulması sonucunda 2019 yılında Japon turist sayısında da ciddi bir artış beklenmekte" diye konuştu.

HER PAZARA ÖZEL TANITIM

Geçmiş yıllarda Rusya örneğinde görüldüğü gibi tek pazara bağımlılığın özellikle Antalya için çok büyük sıkıntı oluşturduğunu dile getiren Doç. Dr. Umutlu, "Bu yıl Rusya ve Avrupa'dan gelen ziyaretçi sayısında ciddi artış var. Ancak geçtiğimiz yıllarda Rusya pazarında olduğu gibi Avrupa pazarında da ciddi daralmalar gözlemlenmişti. Turizmin, yaşanan ekonomik ve politik gelişmelerden genel olarak etkilenmemesi için riskin dağıtılması çok önemli. Bu nedenle de turizm stratejileri açısından pazar çeşitliliğine gitmek çok doğru bir adımdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı da nitekim Uzak Doğu pazarına yeni tanıtım çalışmaları ile yöneldiğini duyurdu. Bu noktada, hedeflenen ülke pazarlarında talebin yapısını, turistlerin beklentilerini ve karar verme süreçlerini çok iyi analiz etmek gerekir. Her pazara özel tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi ve turistik ürün bazında gerekli uyarlamaların yapılması şart" dedi.

JAPONLARIN TERCİHİ 'KÜLTÜR TURİZMİN'

Japon turistlerin genel olarak 'deniz- kum- güneş' turizmi yerine 'kültür turizmi'ni tercih ettiğini belirten Umutlu, şunları kaydetti:

"Nitekim Türkiye'de en yoğun olarak ziyaret ettikleri destinasyonlardan biri Kapadokya. Son yıllarda farklılaşmakla birlikte Japon turistlerin çoğunluğu hala bireysel seyahatlere sempatik bakmamakta, gruplar halinde seyahat etmeyi tercih etmekte ve dolayısıyla paket turlar satın almakta. Çin ise dünyanın en büyük pazarlarından biri ve Çin Dış Turizm Araştırma Enstitüsü'ne göre 2030 yılında 400 milyon Çinli'nin seyahate çıkacağı öngörülmekte. Şu an ise 70 milyon civarında Çinli turist yurt dışına seyahat etmekte. Deneyim peşinde olan Çinli turistler için seyahat maliyetleri ikinci planda. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, Çinli turistler, diğer turistlerin 2 katı oranında harcama yapıyor ve özellikle de alışveriş yapmaktan hoşlanıyorlar. Bu nedenle turizm tanıtım stratejileri, hedef kitleye yönelik olarak geliştirilmeli."

İZMİR'E DİREKT UÇUŞ SAYIYI ARTIRIR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Çinli ve Japon turistleri çekmek için tanıtım yaparken, İzmir'in de kent destinasyonu olarak sahip olduğu tarihi ve kültürel turizm kaynakları doğrultusunda tanıtım çalışmalarına odaklanılması halinde, kente gelen turist sayısının artacağını vurgulayan Doç. Dr. Umutlu, "Diğer yandan Çinli turistlerin destinasyon seçiminde direkt ulaşım önemli bir faktörken, Çin'den İzmir'e direkt uçuşların bulunmaması dikkate alınması gereken bir eksiklik. Ayrıca İzmir destinasyonunun tanıtımı da bahsettiğimiz çekim unsurları vurgulanarak yapıldığında olumlu sonuçlar alınacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI