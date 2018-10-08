Çin’in döviz rezervleri Eylül’de yüzde 0.7 azaldı

İstanbul, 8 Ekim () - Çin'in döviz rezervlerinin Eylül ayı sonunda yüzde 0.7 azalarak 3 trilyon 87 milyar dolara indiği duyuruldu.

Çin Devlet Döviz İdaresi'nin açıkladığı verilere göre, ülkenin döviz rezervleri ağustos ayına göre 22 milyar 700 milyon dolar azalarak 3 trilyon 87 milyar dolar oldu.

Devlet Döviz İdaresi Basın Sözcüsü Wang Chunying, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, dünyanın büyük belirsizliklerle karşı karşıya kalmasına rağmen Çin ekonomisinin güçlü bir uyum ve dış risklere direnme kabiliyetine sahip olduğunu ve Çin'in döviz rezervlerinin kur dalgalanmalarında da istikrarı korumasının beklendiğini söyledi.