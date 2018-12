Çin’den 700’den çok ürüne gümrük vergisi indirimi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Aralık () – Çin, gümrük vergilerinde bu yıl üçüncü kez indirme gitti ve 700’den çok üründe, "ekonomik açılma ve tüketici fiyatlarını düşürme" amaçlı olarak 1 Ocak tarihinden başlamak üzere indirime kararı aldı.

Çin Finans Bakanı Liu Kun, kimi ihracat vergilerinde de indirime gidileceğini ve geçici ihracat vergilerinden bazılarının "yüzde 0.0 düzeyine" indirileceğini açıkladı.

Bakan Kun, “geçici” değişikliklerin özel durumlarda değiştirilebileceğini ve tüm Dünya ticaret Örgütü (WTO) üyeleri için geçerli olsalar da kayırılan ülkelerin çoğundan daha düşük olabileceğini ekledi.

Açıklanan gümrük vergisi indirimleri, Çin’in tüketici fiyatlarını düşürme ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in daha fazla ekonomik açılma sözü vermesi ile, bir yıl içinde yaptığı üçüncü indirim oldu.

Genellikle hayvan yemi olarak kullanılan, ABD’den ithal edilen soya fasulyesine uygulanan gümrük vergilerinden doğan zararı telafi etmek adına, ayçiçeği ve kanola içeren pek çok gıda ürününde vergileri yüzde 0.0 düzeyine çekecek.

İlaç üretiminde kullanılan bazı ürünler de yüzde 0.0 vergi dilimine katılırken, yüksek teknolojili ürünlerde de vergilerin görece olarak azalacağı ve uçak jeneratörlerinde yüzde 1.0 ve otomotiv sektöründe kullanılan montaj hattı kaynak yapma robotlarında yüzde 5.0 düzeyinde olacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada kayırılan ülkelere uygulanacak gümrük vergilerinin, özellikle bilişim teknolojileri için, daha da düşük olacağı ve şu an için ithalat vergi oranları yüzde 40 düzeyinde olan 94 ürün için de 1 Ocak tarinden itibaren vergi alınmayacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, Çin ile ticaret anlaşması bulunan ülkelerden yapılan ithalatın vergilendirmesi, her iki tarafın kararlaştırdığı oranlar üzerinden hesaplanacak. Çin’in Yeni Zelanda, Peru, Kosta Rika, İsviçre, İzlanda, Güney Kore, Avustralya ve Gürcistan ile ikili anlaşmaları kapsamında, gümrük vergilerini Asya Pasifik Ticaret Anlaşması’nda olduğu gibi, 2019 yılında tarifeleri daha da düşürme sözü verdi. Hong Kong ve Macau’dan yapılan ithalatın da vergi indirimlerine dahil olacağı duyuruldu.