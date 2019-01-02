Çin’den 33.82 milyar dolarlık demiryolu projesi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak () – Çin devlet yönetimi, sekiz ayrı parçada tamamlanacak olan toplamda 1,063 kilometrelik, 33.82 milyar dolar maliyetli, Jiangsu ve Anhui eyaletleri arasındaki demiryolu projesini onayladı.

Nikkei Asian Report’un haberine göre, Çin Ulusal Gelişim ve reform Komisyonu, demir yolunun 980 kilometrelik kısmı Jiangsu eyaletinde olacağını ve projenin Yangste Nehri kıyısında kentleşmeyi geliştirme stratejisinin bir parçası olduğunu duyurdu. Haberde, projenin gözetim sorumluluğunun Jiangsu ve Anhui eyaletleri arasında paylaştırıldığı belirtildi.