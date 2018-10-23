Çin’de hatalı kuduz aşısı üreten şirkete 1 milyar dolar ceza

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ekim () – Çin merkezli bir ilaç şirketi, hatalı kuduz aşısı ürettiği iddiasıyla 7.21 milyar yuan (1 milyar 39 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

Inside Business'in haberine göre, Çin Jilin Bölgesi'nin İlaç Düzenleme Kurumu, ana merkezi Jilin’de bulunan Changchun Changsheng Biotechnology’ye, hatalı kuduz aşısı üretme iddiasıyla 7.21 milyar yuanlık para cezası verirken, Çin Ulusal İlaç Düzenleme Kurumu da, şirketi 12 milyon yuan (1.7 milyon dolar) para cezasına çarptırdı. İki düzenleme kurumunun da, şirketin kuduz aşısı üretirken, "son kullanma tarihi geçmiş ürünler kullanması, aşının etkilerini önerilen şekilde test etmemesi ve söz konusu kural ihlallerinin duyulmasını önlemek için çeşitli eylemler gerçekleştirdiği" suçlamalarıyla cezalandırdığı belirtildi.

Jilin bölgesi ilaç regülatörlüğü ayrıca şirketin ilaç üretim lisansını iptal ederken, şirketin 14 yetkilisinin de lisanslarını iptal ederek, gelecekte ilaç üretimine katılmasını yasakladı. Kararın ardından şirketin Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası’ndaki hisse işlemleri askıya alınırken, şirket söz konusu cezası kabul ettiğine veya iddiaları reddettiğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı.