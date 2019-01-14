Çin uzay istasyonu yapımı için Rusya ile de çalışacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Ocak () – Çin Ulusal Uzay Ajansı Genel Sektreteri Li Guoping, geleceğe yönelik uzay istasyonları yapımında Rusya ile birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Li’nin açıklaması sadece Rusya’yı değil, daha önce benzer projelerde çalışmış tüm ülkeleri kapsıyor. Uzay konusunda Rusya'nın Çin’in ana ortaklarından biri olduğunu belirten Li, “Çin’in 2022 yılında tamamlanması planlanan, uzay istasyonu ile ilgili olarak Rusya, Almanya ve Fransa gibi pek çok ülkeden destek almak istiyoruz” dedi.