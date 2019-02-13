Çin Merkez Bankası'nın altın rezervleri yükseldi.

Gonca Yağcı / İstanbul, Feb. 13 () – Çin Merkez Bankası'nın (Çin Halk Bankası) altın rezervleri iki ay içinde 59.56 milyon onstan, 59.94 milyon onsa yükseldi.

Çin Merkez BankasıNnın yayınladığı verilere göre, geçen Aralık ayının sonunda 59.56 milyon ons olan altın rezervi, Ocak ayının sonunda 59.94 milyon onsa yükseldi. Ancak altın alımının ülkedeki döviz rezervleri hacmine göre oldukça az mikarda olduğu ifade edildi.

South China Morning Post gazetesi haberinde, Çin’in altın alımının dünya üzerindeki merkez bankalarının altın stoğu yapmaya başlamasıyla aynı zamanda gerçekleştiğine dikkat çekti.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisine sahip Çin’in resmi altın rezervleri, Ekim 2016’dan Kasım 2018’e kadar 26 ay boyunca 59.24 milyon onsta sabit kalmıştı.

Analistler, Çin’in son iki ay içinde altın rezervlerini artırmasının, bu değerli metale karşı tutumunu köklü olarak değiştirmeye yönelik olduğu yorumunu yapıyor.

Diğer yandan ülkenin döviz rezerleri de ocak ayında 15.2 milyar dolar yükselerek yılın en büyük artışını yaşadı.

Pekin, vatandaşlarına her yıl 50 bin dolar döviz kotası koyuyor ve bu kota her yıl Ocak ayında yenileniyor.