Çin Merkez Bankası, finansal düzenlemeyi güçlendirmek için birim kurdu

İstanbul, 4 Şubat () - Kamu Sektörü Reform Komisyonu ofisinin yaptığı açıklamaya göre, Çin Merkez Bankası’nın (Çin Halk Bankası - PBOC) finansal düzenlemeyi ve risk önleme faaliyetlerini iyileştirmek için yeni bir kurum kurduğu belirtildi.

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, Çin Merkez Bankası, önceki döviz biriminin yerine makro ihtiyati politikalar yönetim birimi kurdu.

Yeni birim, makro ihtiyati politikaları formüle etmek, finansal kuruluşları değerlendirmek, kurallar ve düzenlemeler hazırlamak ve finansal riskleri izlemekle sorumlu olacak.

Ayrıca, döviz politikalarını değerlendirmek ve yuanın sınır ötesi işlemlerini teşvik etmek gibi daha önce döviz departmanı tarafından yerine getirilen görevleri de üstlenecek.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi araştırmacısı Yin Zhentao, yeni birimin kurulmasının ülkenin para politikası ve makro ihtiyati politikalardan oluşan iki ayaklı bir çerçeve oluşturma stratejisinde çok önemli bir aşama olduğunu söyledi.

Yin, yeni kurulan birimin Merkez Bankası’nın mali düzenlemedeki rolünü daha da pekiştireceğini vurguladı.

Komisyon, açıklamasında ayrıca Merkez Bankası’nın verimlilik ve hizmet kalitesini artırmak için bölümlerinin ve personelinin görevlerini düzenleyeceğini de belirtti. (Fotoğraflı)