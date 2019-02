Çin / Liu: Ticaret görüşmelerinde önemli gelişmeler yaşandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Şubat () – Washington’da gerçekleştirilen ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine katılan Çin Heyeti Başkanı Liu He, görüşmelerde önemli gelişmeler kaydedildiğini duyurdu.

Aynı zamanda Çin Devlet Başkanı Yardımcısı olan Liu He, Çin’in Xinhua Ajansı’na, “Samimi, somut ve yapıcı tartışmalarla önemli ilerleme kaydettik. İki tarafın da bir sonraki toplantıya dek uyması gereken bir zaman çizelgesi ve bir yol haritası var” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü yaptığı Twitter paylaşımında, ABD ile Çin arasındaki ticaret toplantılarında büyük aşama kaydedildiğini belirtmiş, ancak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeden bir anlaşma imzalamayacağını söylemişti. İki başkan da birbiriyle görüşmek ve ticaret gerginlikleri konusundaki son pürüzleri hallederek bir anlaşma imzalamak istiyorlar.