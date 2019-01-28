Çin'in yerel tahvil piyasalarını S&P derecelendirecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Ocak () – Çin Merkez Bankası (PBOC) ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme şirketi S&P Global’a, Çin'in yerel tahvillerinin derecelendirilmesi için lisans verdi.

Financial Times’da yer alan habere göre, söz konusu lisans S&P Global’ın alt şirketinin Pekin’de bir ofis açarak Çin’in yerel piyasalarına derecelendirme hizmeti vermesine olanak sağlayacak. PBOC, Çin tahvil piyasasında hizmet vermek isteyen Fitch ve Moody’s gibi ABD merkezli şirketlerin geçen yıl yaptıkları başvurularıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Söz konusu gelişmeler, bu hafta devam edecek olan ABD-Çin ticari görüşmelerinin başlangıcı olarak yorumlandı. Aralık ayında ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Ticaret Bakanlığı, iki ülke arasındaki ticaret savaşına ara verme kararının alınmasının ardından taraflara tanınan üç aylık sürede bir ticaret anlaşmasına varılabilmesinin olası olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.