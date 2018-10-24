Çin Enstitüsü Başkanı: Lira’nın değer yitirmesinin nedeni ABD

Gökhan Artan - Selin Gürsel / İstanbul, 24 Ekim () - Çin Halk Cumhuriyeti Sosyal Bilimler Akademisi Sınır Bölgeleri Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Xing Guangcheng, ABD'nin Türkiye gibi ülkelere söz geçirememeye başladığını belirterek, "Türkiye’nin ekonomisine yönelik yaptırımda bulunuyorlar; liranın böyle değer yitirmesinin nedeni ABD'dir" dedi.

Dünyanın yeni bir düzene doğru ilerlediğini vurgulayan Guangcheng, "Eskiden tek kutuplu dünyada yaşıyorduk; artık çok kutuplu bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Çin hızla büyüyor. ABD'ye göre, artık tehdit oluşturan bir ülke haline geldik. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sözlerinden de anlaşılacağı üzere, ABD Çin'e karşı bir tavır alınmış durumda. Bundan başka ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir söylemi daha var; ABD - Çin ticaret savaşlarının 'Çin batana kadar süreceğini' söylüyor. 'Çin halkının iyi günleri çok fazla sürdü' diyor. Onun söylemi doğrudan Çin halkına yönelikti. Trump direkt bir halka yönelik savaş açmış durumda bu normal mi?" diye konuştu.

Guangcheng, ABD'nin Türkiye gibi büyük ülkelere de söz geçirememeye başladığını söyledi ve ekledi:

"Yalnızca Çin'e değil, Türk halkına da yaptıklarını görüyoruz. Bu ülke, bütün dünya halklarına yönelik söylemde ve yaptırımda bulunuyor.

"Yalnızca Çin'de değil, Türkiye'de de darbe girişiminde bulundular. Türkiye'nin ekonomisine yönelik yaptırımda bulunuyorlar.

"Şu anda liranın böyle değer kaybetmesinin nedeni ABD'dir.

"Bize iyi günler yaşatmak istemiyorlar. Rusya da ABD’nin yaptırımlarına maruz kalıyor.

"Çin de Rusya’nın S-400 füzelerini alacak; ama, ABD buna engel olmaya çalışıyor.

"İstanbul da, uluslararası arena da çok ünlü ve çok büyük bir kent ve Türkiye stratejik konumu çok önemli bir ülkedir.

"Avrupa ve Asya’nın birleşim noktasıdır. O nedenle, Orta Asya’daki terör sorunlarının çözümünde Türkiye’nin rolü çok büyük olacaktır.

"O nedenle Çin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor." (Fotoğraflı)