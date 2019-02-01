"Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Trump ile görüşmek istiyor"

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Şubat () – Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in, ticaret gerginliklerine bir son vermek adına, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmeye istekli olduğunu söyledi.

"Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Trump ile görüşmek istiyor"

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Şubat () – Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in, ticaret gerginliklerine bir son vermek adına, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmeye istekli olduğunu söyledi.

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