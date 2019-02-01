"Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Trump ile görüşmek istiyor"

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Şubat () – Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in, ticaret gerginliklerine bir son vermek adına, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmeye istekli olduğunu söyledi.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Şubat () – Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in, ticaret gerginliklerine bir son vermek adına, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmeye istekli olduğunu söyledi.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Şubat () – Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in, ticaret gerginliklerine bir son vermek adına, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmeye istekli olduğunu söyledi.