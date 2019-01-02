Çin'den gelen düşük veriler etkisiyle petrol fiyatları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak () - ABD hafif petrolü, Asya ve Avrupa hisse senetlerinde yaşanan güçlü düşüşe paralel olarak Çarşamba günü ICE Futures Europe'da varil başına 45 doların altında kaldı.

Yatırımcılar, hisse senedi piyasalarında görülen düşüş etkisiyle, Avro Bölgesi'nden devlet tahvilleri ve altın gibi, daha güvenli olarak gördükleri varlıklara döndüler. Yayınlanan bir rapora göre, Çin'in imalat sektörü, 2017 yılının Mayıs ayından bu yana ilk kez petrol talebini etkileyebilecek düzeyde daraldı.

ABD Hazineleri, küresel ekonomik yavaşlama ile karşı karşıya kalması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarını yavaşlatabileceği ya da iptal edebileceği yönündeki söylentiler etkisiyle düştü. Bunun yanında, Rusya'dan gelen veriler 2018 yılında petrol üretiminin rekor düzeye ulaştığını gösterdi.

ABD hafif petrolü varil başına yüzde 0.95 düşüşle 44.98 dolara, Brent petrol de yüzde 0.78 kayıpla varil başına 53.38 dolara geriledi.