Çin'de sabit kıymetler yatırımı yüzde 5.9 arttı

İstanbul, 21 Ocak () – Çin Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Ning Jizhe tarafından açıklanan

verilere göre, sabit kıymetler yatırımı 2018'de 63 trilyon yuan ile, önceki yıla göre yüzde 5.9 arttı.

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre; Çin'in yatırımlarında geçen yıl istikrarlı büyüme eğilimi görüldü. Özellikle imalat alanında ve özel sermaye yatırımlarında hızlı bir artış kaydedildi.

Ning, söz konusu yatırımlar arasında, özel sermaye yatırımının 39 trilyon yuanla, bir önceki yıla göre yüzde 8.7 yükseldiğini belirtti.

Ayrıca, yine bir önceki yıla kıyasla, yüksek teknoloji imalatına yönelik yatırım yüzde 16.1 yükselirken, ekipman imalat endüstrisine yapılan yatırım ise yüzde 11.1 arttı.(Fotoğraflı)