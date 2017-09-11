Çin'de 'elektrikli araç' için benzinli araç satışı yasaklanıyor !

Çin, otomobil üreticilerinin fosil yakıtlı araç satışlarını sona erdireceğini ve dünyanın en büyük otomobil pazarında bu sayede şirketlerin elektrikli araç geliştirme çabalarını hızlandırmaya yönelik bir teşvik oluşturmayı amaçladıklarını açıkladı.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, hükümetin benzinli araç üretim ve satış işlemlerini sona erdirmek için takvim üzerinde belli bir tarih belirlemek için çalıştıklarını söyledi. Böylece, Çin'in otomobil endüstrisinin çevre ve büyümesi üzerinde derin bir etki yaratacak.

Yanma motorlu taşıtlar yasağı hem yerel hem de küresel otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara yönelmesine, enerji tasarruflu araçların ve kamyon satışlarının artırılmasına ve hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik stratejik hedefe hizmet eden ödül ve ceza modelinin yardımcı olacak kullanacaklarını söylediler.

Bu sebeple benzinli araçların kullanımını yasaklamayı planlıyorlar.

Ayrıca, yakıt ekonomisi ve emisyonlar için yeni bir yakıt ve yakıt ticaret programı çerçevesinde, otomobil üreticilerinin yeterli krediyi kazanmalarını ya da rakiplerinden fazlasını almalarını istemekteler.

2030'a kadar karbon emisyonlarını sınırlama sözünü tutmak isteyen Çin, fosil yakıtlarla çalışan araçların aşamalı olarak kaldırılma planlarını açıklayan en son ülke oldu.

İngiltere, hava kirliliğini azaltmak ve küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altına düşürmek için yapılması gereken benzer bir planı duyurmasının ardından iki hafta sonra dizel ve benzinli otomobil satışlarını 2040 yılına kadar yasaklama kararı almıştı.