Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109824
ALTIN
146.330
DOLAR
3.3982
STERLİN
4.4824
EURO
4.0829
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri seçiyorlar
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri...
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde saklı cephane
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde...
Lisede skandal! Okul müdürü kız öğrencileri taciz ediyor iddiası
Lisede skandal! Okul müdürü kız...
Sokak ortasında vahşet: 'Tartıştık, öldürdüm'
Sokak ortasında vahşet: 'Tartıştık, öldürdüm'
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor İşte Beşiktaş'ın maç programı
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Çin'de 'elektrikli araç' için benzinli araç satışı yasaklanıyor !

Çin'de şirketlerin elektrikli araç geliştirme çabalarını hızlandırmak için benzinli araba satışlarının yasaklanıyor. Çin'de otomobil endüstrisi değişiyor.

11 Eylül 2017 Pazartesi 11:27
Çin'de 'elektrikli araç' için benzinli araç satışı yasaklanıyor !

Çin, otomobil üreticilerinin fosil yakıtlı araç satışlarını sona erdireceğini ve dünyanın en büyük otomobil pazarında bu sayede şirketlerin elektrikli araç geliştirme çabalarını hızlandırmaya yönelik bir teşvik oluşturmayı amaçladıklarını açıkladı.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı  Xin Guobin, hükümetin benzinli araç üretim ve satış işlemlerini sona erdirmek için takvim üzerinde belli bir tarih belirlemek için çalıştıklarını söyledi. Böylece, Çin'in otomobil endüstrisinin çevre ve büyümesi üzerinde derin bir etki yaratacak.

Yanma motorlu taşıtlar yasağı hem yerel hem de küresel otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara yönelmesine, enerji tasarruflu araçların ve kamyon satışlarının artırılmasına ve hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik stratejik hedefe hizmet eden ödül ve ceza modelinin yardımcı olacak kullanacaklarını söylediler.

Bu sebeple benzinli araçların kullanımını yasaklamayı planlıyorlar.

Ayrıca, yakıt ekonomisi ve emisyonlar için yeni bir yakıt ve yakıt ticaret programı çerçevesinde, otomobil üreticilerinin yeterli krediyi kazanmalarını ya da rakiplerinden fazlasını almalarını istemekteler.

2030'a kadar karbon emisyonlarını sınırlama sözünü tutmak isteyen Çin, fosil yakıtlarla çalışan araçların aşamalı olarak kaldırılma planlarını açıklayan en son ülke oldu.

İngiltere, hava kirliliğini azaltmak ve küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altına düşürmek için yapılması gereken benzer bir planı duyurmasının ardından iki hafta sonra dizel ve benzinli otomobil satışlarını 2040 yılına kadar yasaklama kararı almıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçi Tazminat Hakları Nelerdir? İşte Tüm Detaylar
İşçi Tazminat Hakları Nelerdir? İşte Tüm Detaylar
İstanbul'da ulaşıma zam Taksimetre ücretleri zamlandı !
İstanbul'da ulaşıma zam Taksimetre ücretleri zamlandı !
Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Türk firmasında işe başladı!
Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Türk firmasında işe başladı!
İran'ın Yeni Parasına Türkçe İsim!
İran'ın Yeni Parasına Türkçe İsim!
Bu sistem 23 Yıl Bedava Elektrik Üretiyor!
Bu sistem 23 Yıl Bedava Elektrik Üretiyor!
Domates 30 kuruşa düştü
Domates 30 kuruşa düştü
Kamu İşçisine Verilen Zam Açıklandı!
Kamu İşçisine Verilen Zam Açıklandı!
Trump'ın Kızı Ivanka'ya Şok Suçlama
Trump'ın Kızı Ivanka'ya Şok Suçlama
Başbakan Yıldırım'dan Bankalara Çok Sert Uyarı : Ya adam gibi oran belirlersiniz ya da..
Başbakan Yıldırım'dan Bankalara Çok Sert Uyarı : Ya adam gibi oran belirlersiniz ya da..
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim