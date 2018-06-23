Çin benzin ihracatı Mayıs ayında yüzde 134 arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Haziran () – Çin benzin ihracatı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134 artarak 1.47 milyon tona ulaştı.

Çin gümrük verilerine göre ayrıca dizel ithalatı Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 62.6 artarak iki milyon tona ulaşırken, Mayıs ayı yakıt ihracatının beklenenden az olduğu belirtildi.

Ülke genelinde ayrıca kimyasal tesisler ve yerel üretimdeki azalma sebebiyle sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı Mayıs’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.8 azalarak 4.15 milyon tona geriledi.

