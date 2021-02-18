Çin Amerika’yı Solladı! Rakamlar Çin Zaferine İşaret Ediyor Amerika İçin Durum Endişe Verici

İki büyük ticaret devi devlet olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yıllardır süren ticaret savaşlarında mücadele çok kızışık şekilde sürüyor. Geçtiğimiz yıl Çin, Avrupa Birliği ile yaptığı toplamda yaklaşık 709 milyar dolar değerindeki ithalat ve ihracat ile Amerika Birleşik Devletleri’ni geride bırakarak Avrupa Birliği’nin en sık ticaret yaptığı devlet unvanını elde etmiş oldu.

2020 yılında Çin, Avrupa Birliği ile ithalat ve ihracat toplamında 709 milyar dolara yakın bir ticaret tablosu yakalamayı başarmıştı. Geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri’nin Avrupa Birliği ile yaptığı toplam ticaret değeri ise 671 milyar dolar ile Çin’in gerisinde kaldı.

Çin geçtiğimiz yılın ilk aylarında patlak vererek tüm dünyayı tehdit altına alan korona virüs salgınının etkileri ile tüm dünya ekonomileri gibi Çin ekonomisi de bu daralma trendinden nasibini almıştı. Sonrasında ise Çin Ekonomisi Avrupa Birliği’nden gelen yoğun talep artışlarının da etkisiyle hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Bu süreci Çin o kadar verimli geçirdi ki 2020 yılında büyüme kaydeden tek ekonomi olarak tarihe geçti.

Salgın hastalık Çin’de patlak vermiş olsa da zirve yapacağı dönemlerden Avrupa Ülkeleri kadar yüksek oranda etkilenmedi ve daha düşük düzeyde izolasyon önlemleri ile bu süreci geçirdi. Çin Avrupa ile olan ticaretini satın aldığı lüks ürünler ve otomobiller ve sattığı sağlık ekipmanı ve elektronik cihazlara olan talep sayesinde üst düzey limitlere taşımayı başardı. Çin’in Amerika Birleşik Devletleri’ni Avrupa Birliği ile olan ticaretinde geride bırakabilmesini ise ithalatta yaşanan %5,6 ve ihracatta yaşanan %2,2 oranındaki yükseliş sağladı. Toplanan verilere göre Avrupa Birliği ile Çin arasında yaşanan toplam ticaret açığının 20 milyar dolar daha Çin lehine artış gösterdiği görülüyor.