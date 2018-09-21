Çin: ABD yaptırımları geri çekmeli, yoksa sonuçlarına katlanır

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Eylül () – Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, ABD’nin Çin ordusuna bağlı Teçhizat Geliştirme Departmanı (EDD) üzerindeki yaptırımları “derhal” kaldırması gerektiğini, aksi halde ise “sonuçlarına katlanacağını” söyledi.

ABD, Çin’e Rusya'nın ana silah ihracatçısı olan Rosoboronexport ile "önemli satın almalar" yapması nedeniyle derhal yaptırım uygulanacağını, EDD Başkanı Li Shangfu’nun yaptırım kararıyla ABD’deki şirketlerle birlikte çalışamayacağını ve şu an ABD’de bulunan varlıkların dondurulacağını duyurdu.

Çin’de Cuma günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Shuang, ABD’nin söz konusu yaptırımlarını mantıksız olarak tanımladı ve Pekin’in ABD’yi resmi olarak şikayet ettiğini belirtti. Shuang, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“ABD’nin eylemleri uluslararası ilişkilerin temel prensiplerine ve iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkilere zarar veriyor.

“ABD’nin derhal hatasını düzeltmesini ve yaptırımları geri çekmesini talep ediyoruz. Aksi halde ABD bu eyleminin sonucuna katlanacaktır.”

Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov ise, ABD’nin küresel olarak belirsizlik yarattığını söyledi ve ekledi:

“İki tarafın da küresel sabitlik diye bir kavram olduğunu hatırlaması gerekiyor. Ateşle oynamak çok saçma çünkü tehlike yaratabilir.”