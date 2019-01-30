Çiftçiye büyük destek

TÜRKİYE’NİN en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda belirlenen Bereket Sigorta ürünlerini tercih eden çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklık payları Bereket Sigorta tarafından karşılanacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bereket Sigorta arasında yapılan iş birliği sayesinde, belirlenmiş sigorta ürünlerinden faydalanan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olmak için ödemeleri gereken ortaklık payları Bereket Sigorta tarafından karşılanacak. Böylece ortaklığa giriş sermayesini ödemeyerek sermaye yükümlülüğünden kurtulan çiftçiler başta sigorta ürünleri olmak üzere tüm faaliyet dallarında ortaklara özel indirimlerden faydalanabilecek. Ayrıca, Tarım Kredi Ortak Kart ile çiftçiler belirli ürün ve hizmetlerde avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.

ANLAŞMA NELERİ KAPSIYOR?

Anlaşma kapsamında, Bereket Sigorta’nın 5 farklı sigorta paketinden herhangi birini tercih eden üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklık payı, Bereket Sigorta tarafından karşılanacak. Belirli bir primin altına düşmemek kaydıyla Tarım Kredi ortaklığı fırsatı sunan ürünler arasında Tarım Sigortaları, Eşya Paket Sigortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, Ortak Kaza Sigortası, Çiftçi Hayat Arkadaşım Sigortası bulunacak. Bunun yanında; TARSİM, Ortak Kaza Sigortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, Çiftçi Hayat Sigortası, Eşya Sigortası ürünlerinden toplamda yıllık 1000 lira ve üzerinde prime ulaşan çiftçilerin de ortaklık payları Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik tarafından karşılanacak.

İLK TAKSİT BEREKET SİGORTADAN

Türkiye'de bulunan 3 milyon çiftçinin 850 bininin kooperatife üye olduğunu belirten Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, "Biz tüm çiftçi kardeşlerimize ulaşma noktasında böyle kampanyalar yapıyoruz. Kooperatifimizin tüm hizmetlerinden yararlansınlar istiyoruz. Kooperatifimize ortak olan çiftçilerimiz geldiği zaman Bereket Sigorta'nın sigorta ürünlerinden bir tanesinden poliçe kestirirlerse bu ortaklık payının ilk taksiti olan 25 lira bu yıl için Bereket Sigorta tarafından ödenecek. Daha sonraki yılda herhangi bir sigorta yenilemesi yaptığında daha sonraki yıl ortaklık aidatı ödenecek ve bu şekilde çiftçilerimiz herhangi bir ortaklık aidatı ödemeksizin bu aidatlar Bereket Sigorta tarafından ödenerek kooperatifimize ortak olmuş olacaklar. Kooperatifimizin tüm Türkiye'deki çiftçilere sağladığı imkanlardan da yararlanacaklar. Biz tarımla uğraşan çiftçilerimizin hepsini kucaklamak istiyoruz" dedi.

ÜRÜNÜN PAZARA ULAŞMASINDA CİDDİ PROBLEMLER VAR

Kooperatif olarak ciddi yatırımları olduğunu ifade eden Dr. Fahrettin Poyraz, "Bir tarafta sayıları 3 milyona varan çiftçilerimiz, diğer tarafta da sayısı 80 milyonu aşan tüketici var. Çiftçimiz ürünüm para etmiyor diye şikayet ederken tüketici de çiftçinin 1 liraya sattığı ürünü neden ben marketlerden 7-8 liraya alıyorum diye şikayet ediyor. Dolayısıyla ben burada çiftçinin ürününün değerinde pazara ulaştırılması konusunda ciddi problemler yaşandığını düşünüyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI YADSINAMAZ"

Türkiye'de her 4 kişiden birinin tarım ile uğraştığını ifade eden Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör ise, “Tarım Kredi Kooperatiflerinin 900 bine yakın ortağı var. Bu ortaklarının yanında başka çiftçilerin de Tarım Kooperatiflerine ortak olması planlanıyor. Kooperatife ortak olacak bir çiftçi sermaye ortaklık payını ödemek durumunda. Ancak bu iş birliği ile ortaklık payını Bereket Sigorta üstlenecek. Tarım sektörünün ve bu sektörün emekçileri olan çiftçilerimizin Türkiye ekonomisine katkısı yadsınamaz. Bunun bilincinde olarak tasarladığımız ve hemen hayata geçirdiğimiz yeni işbirliğiyle beraber çiftçilerimizin varlıklarını daha hesaplı bir şekilde güvence altına almalarını ve Tarım Kredi Kooperatifleri ortağı olarak çok sayıda avantajdan faydalanmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

NASIL BAŞVURACAKLAR?

Bu paketlerden birini yaptıran çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatiflerine ortaklık başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ve tarımsal üretim faaliyetini gösteren belgelerden en az biri ile müracaat ederek çok kısa bir sürede ortaklık işlemini tamamlayabilecek. Ortaklık işlemlerinin tamamlanması ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin sunduğu çok sayıdaki imkândan faydalanma ayrıcalığına kavuşan üreticiler ayrıca, Bereket sigorta tarafından kooperatif ortaklarına sağlanan Genişletilmiş Kasko ve Konut Paket sigorta ürünlerinde de yüzde 10 indirime sahip olacak. Ortak, İlk yıldan sonra kampanya şartlarında yeni poliçe satın alması veya mevcut poliçelerini yenilemesi halinde ortaklık sermayesinin geri kalan tutarları da aynı şartlarda Bereket Sigorta ve Emeklilik tarafından karşılanmaya devam edecek.