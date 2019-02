ÇİB / Aslan: Çelik ihracatında hedef yeni pazarlara ulaşmak

İstanbul, 12 Şubat () - Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİS) Başkanı Adnan Aslan, 2019 yılında ihracatta yeni pazarlara ulaşma konusunu en önemli hedef olarak belirlediklerini, bu kapsamda özellikle Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika’nın kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Aslan, “Alt sektörlere yönelik birden fazla URGE projesi başlatacağız ve ihracatımızın istenen seviyelerde olmadığı bölge ve ülkelere sektörel ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. Bu ticaret heyetleri ile yeni alıcılarla buluşmayı ve Türk çeliğini daha fazla ülkeye ihraç etmeyi planlıyoruz. Ayrıca AB, ABD ve MENA bölgesinde düzenlenecek sektörün önde gelen konferans ve fuarlarına katılım göstereceğiz” dedi.

Küresel boyutta artan korumacılık önlemlerinin önümüzdeki yıllarda da sektörün ihracat seyrini etkileyecek en önemli unsur olacağına dikkat çeken Aslan, “Maruz kaldığımız ticaret davaları ve korumacılık önlemleri karşında sektörümüzü savunmak, 2019 yılında da odaklanacağımız en önemli konu başlıklarımızdan biri olacak” diye ekledi.

ÇİB'den yapılan açıklamada, "Türk çelik sektörü, korumacılık önlemlerinin damga vurduğu 2018 yılını ihracatta büyük bir başarı ile tamamladı. Sektör ihracatı miktar bazında yüzde 20.8 artışla 21.4 milyon tona yükselirken, değer bazındaki ihracat ise yüzde 36.1 artışla 15.6 milyar dolara ulaştı" denildi.

ABD'nin Türk çeliğine uyguladığı yüzde 50'lik ek vergiyi de değerlendiren Aslan, uzun süredir ABD'nin kararında bir yumuşama beklemelerine karşın henüz ABD tarafından bir adım atılmadığını söyledi.

ABD'nin Temmuz ayında yüzde 25 ek verginin üzerine koyduğu artı yüzde 25 verginin ihracatı önemli oranda düşürdüğünü belirten Aslan, mevcut durumda bu vergilerle ihracat yapmanın çok zor olduğunu kaydetti. Ancak vergilerin her an kalkabileceği yönünde de bir beklentileri olduğunun altını çizen Aslan, "Temmuz ayında Trump'ın bir tweeti ile gelen ek vergi bir bakmışsınız yine bir gece atılan tweetle bitebilir. Türk çelik sektörü o kadar dinamik bir sektör ki, Trump gece tweet atsın sabahına bizim sanayicilerimiz rekabetçi fiyatlarla satış yapar" dedi.

Çin'in çelik piyasasının en önemli oyuncusu olduğuna dikkat çeken Aslan, geçtiğimiz yıl iç piyasadaki talep nedeniyle Çin'in 900 milyon tonluk üretime karşın 75 milyon ton ihracat yaptığını söyledi. Ancak bu yıl Çin'in büyüme verilerinin iyi gelmediğini ve ihracata dönebileceğini belirten Aslan, "Eğer iç piyasada daralma sürer ve ihracat yapmaya karar verirlerse bütün dünya için sıkıntı olur. 100 milyon tonun üzerine çıkacak bir ihracat miktarı tehlike yaratır" dedi.

Son dönemde İran'dan Türkiye'ye ciddi bir çelik girişinin başladığına işaret eden Aslan, bunun ciddi bir kalite sıkıntısına neden olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

"Türkiye’de üretilen inşaat çeliğinde TS708 ve G belgesi aranmasına karşın ithal gelen inşaat çeliklerinde bu seviyede bir sertifikasyon ve denetim aranmıyor. Buna rağmen ülkemize gelen her üç kamyondan biri Türkiye standartlarına uygun olmadığı için testleri geçemeyip geri dönüyor. Yüz metrekare bir ev için dört ton çelik kullanılıyor. İran'dan gelen bir kamyon çelikle altı daireli bir apartman yapabilirsiniz. Türkiye gibi deprem kuşağında yer alan bir ülke için bu çok dikkat edilmesi gereken bir konu." (Fotoğraflı)