CHP Kaş'a Arıkan atandı

Ahmet ACAR/KAŞ, () - CHP Kaş İlçe Başkanlığı'na Mehmet Vural Arıkan atandı.

CHP Kaş ilçe yönetiminde örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaparken, ilçe başkanlığına getirilen Arıkan, "Zor bir önemde görev aldığımın bilicindeyim. İlk olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte bir çalışma programı oluşturacağım. Birleştirici, herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı için çalışacağım. Ardından CHP'nin Kaş Belediye Başkanı adayı belirlendikten sonra Kaş'ı, adayımızla, çalışma arkadaşlarımızla, diğer aday adaylarımızla kapı kapı dolaşacağız. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Kaş'a yeniden sosyal demokrat bir belediye başkanı seçeceğiz. Partimiz kimi Kaş Belediye Başkanı adayı yaparsa hep birlikte adayımızın başarısı için çalışacağız" dedi.

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