Chevron USA, Petrobas’tan rafineri satın aldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Ocak () – Chevron Corporation’a bağlı kuruluş Chevron USA, Petrobas America’nın Pasadena petrol rafinerisini ve PRSI Tading’i 350 milyon dolar karşılığında satın aldığını yayınladığı basın bülteninde...

Chevron USA, Petrobas’tan rafineri satın aldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Ocak () – Chevron Corporation’a bağlı kuruluş Chevron USA, Petrobas America’nın Pasadena petrol rafinerisini ve PRSI Tading’i 350 milyon dolar karşılığında satın aldığını yayınladığı basın bülteninde duyurdu.

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