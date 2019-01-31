Chevron USA, Petrobas’tan rafineri satın aldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Ocak () – Chevron Corporation’a bağlı kuruluş Chevron USA, Petrobas America’nın Pasadena petrol rafinerisini ve PRSI Tading’i 350 milyon dolar karşılığında satın aldığını yayınladığı basın bülteninde duyurdu.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Ocak () – Chevron Corporation’a bağlı kuruluş Chevron USA, Petrobas America’nın Pasadena petrol rafinerisini ve PRSI Tading’i 350 milyon dolar karşılığında satın aldığını yayınladığı basın bülteninde...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Ocak () – Chevron Corporation’a bağlı kuruluş Chevron USA, Petrobas America’nın Pasadena petrol rafinerisini ve PRSI Tading’i 350 milyon dolar karşılığında satın aldığını yayınladığı basın bülteninde duyurdu.