Çetin: Türkiye'de patronlar zengin, şirketler fakir

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye'de patronların zengin ama şirketlerin fakir kaldığına dikkati çekerek,“Artık ortaklıkla büyümeli ve şirket sermayelerimizi güçlendirmeliyiz" dedi.

ATSO Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Süleyman Özer'in başkanlığında meclis üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, son 50 yılın en şiddetli hava muhalefetini yaşadıklarını belirterek, fırtınada hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hava muhalefeti sonrasında hükümetin üreticilerin zararının karşılanması konusunda gerekli açıklamaları yaptığını hatırlatan Davut Çetin, afet desteklerinin zamanında yapılmasını beklediklerini ifade ederek, erken uyarı sistemlerinden altyapıya ve seraların yapısına kadar her alanda önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Önümüzdeki ay önemli organizasyonlara imza atacaklarını hatırlatan Başkan Davut Çetin, “8 Şubat'ta TOBB ve Bankalar Birliği ile bölgesel istişare toplantısı yapacağız. TOBB Başkanımız ve banka genel müdürleri Antalya'da olacak. Antalya'nın kredi sorunları bizzat en yetkili kişilerle konuşulacak. 9 Şubat'ta 'Beyaz'dan Mavi'ye' spor etkinliğimiz olacak. Kayak, bisiklet ve yüzme üçlü yarışı yapacağız. Etkinlik Saklıkent'te kayak ile başlayıp, bisiklet ile devam edecek ve Konyaaltı'nda yüzme yarışıyla tamamlanacak" dedi.

Ekonomide yavaşlamanın devam ettiğini savunan Davut Çetin, "Birçok KOBİ dayanmakta zorlanıyor. Sanayi üretimi kasımda yüzde 6,5 düştü. Aralıkta da düşüşün devam etmesi bekleniyor. Ocak ve sonrası ihracatın durumuna bağlı olacaktır. Otomotivde aralık ayı düşüşü yüzde 42, yıllık düşüş yüzde 35 oldu. Beyaz eşyada daralma yüzde 17 oldu ve aralık ayındaki satış hacmi 2008 yılı düzeyinde kaldı" dedi.

'MARKALAŞMADA DAHA HIZLI İLERLEMELİYİZ'

İhracat yapan şirket sayısında yetersiz olduklarını kaydeden Başkan Çetin, “Çin'den 20 milyar dolarlık mal alıyoruz. 2.5 milyar dolar ihracat yapabiliyoruz. Hindistan gibi milyarlık nüfusa ihracatımız çok az. Japonya, Meksika, Brezilya, Kanada gibi büyük pazarlarda yokuz. Geçen yıl ihracat yapan şirket sayımız 80 bin oldu. 2015'te 69 bindi, yani iyi bir gelişme var ama Almanya'da ihracatçı firma sayısı 300 binden fazla. İspanya bizim iki katımız. Markalaşmada, inovasyonda, teknolojide daha hızlı ilerlemeliyiz" diye konuştu.

Girişimcilerin kendilerini yenilemesi gerektiğini belirten Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar şirketlerimizin sermayesine önem vermedik. Türkiye'de patronlar zengin ama şirketler fakir kaldı. Burada devletin de hatası var. Şirket ortağının para çekmesinde yüzde 23 stopaj gibi anlamsız yükler nedeniyle bu yapı yerleşti. Artık ortaklıkla büyümeli ve şirket sermayelerimizi güçlendirmeliyiz. Dijital devrime ayak uydurmak için markaya, fikri mülkiyete, hukuk reformuna, eğitim reformuna önem vermeliyiz. Büyük reformlarla ülkenin verimliliğini artırmalıyız."

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