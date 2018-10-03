Çelik ihracatı 9 ayda 11 milyar dolara yaklaştı

Elif Varan / İstanbul, 3 Ekim () - Türkiye çelik ihracatı yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 12.5 artış ile 14.7 milyon tona, değerde ise yüzde 34.1’lik artışla 10.97 milyar dolara ulaştı.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) verilerine göre; 2018 yılı Eylül ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla miktar bazında yüzde 96.4 artışla 2 milyon tona; değerde ise yüzde 94.9 artışla 1.4 milyar dolara ulaştı. Böylece 2018 Eylül’ü miktar bazında son bir buçuk yılın en yüksek ihracatının gerçekleştirdiği ay oldu.

İhracatta miktarda ve değerde artış sağladıklarına dikkat çeken Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, ilk 9 aylık döneme ilişkin şu değerlendirmeleri yeptı:

“Ürünlere baktığımız zaman; inşaat çeliği, yassı sıcak, dikişli boru, profil ve filmaşin başı çekiyor.

“2018 yılının Ocak-Eylül döneminde Türk çelik sektörünün ana ihracat ürünü olan inşaat çeliği ihracatı yüzde 2.9 artarak 4.24 milyon tona ulaştı.

“Değerde ise yüzde 31 artarak 2.34 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde miktar bazında en çok artış yaşanan ürünler sırasıyla yassı sıcak, filmaşin, profil, inşaat çeliği ve alaşımlı yassı olarak ön plana çıktı.

“Miktarda ihracat azalışı yaşanan ürünler ise sırasıyla; slab, kütük, alaşımlı tel, yassı soğuk ve alaşımlı filmaşin oldu.

“Ton başına ortalama birim fiyatımız ise 2018 yılının ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 19.2 artış ile 747 dolara yükseldi.

“Eylül ayı ton başına ortalama birim fiyatımız ise 2017 yılının Eylül’üne kıyasla yüzde 0.8 düşüşle 723 dolar olarak gerçekleşti.”

