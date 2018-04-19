Çelik Halat’tan Almanya çıkarması

TÜRKİYE’nin lider çelik halat üreticisi Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., 50. üretim yılında, Almanya'nın Düsseldorf kentindeki, dünyanın en önemli çelik halat fuarı Wire Düsseldorf 2018'de gövde gösterisi yaptı.

50. üretim yılını kutlayan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., tel ve kablo alanında dünyanın en büyük fuarlarından Wire Düsseldorf’ta sergilediği ürünlerle yoğun ilgi gördü. 1300’ün üzerinde firmanın ürünlerini sergilediği fuarı, 76 ülkeden yaklaşık 38 bin kişi ziyaret ederken, Çelik Halat’ın inşaat, denizcilik, balıkçılık, petrol, madencilik gibi birçok sektörde ve asansörlerde, telesiyejlerde, vinçlerde kullanılan ürünleri ile dikkat çekti.

BAYBAŞ: DÜNYADA ARANILAN BİR MARKAYIZ

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Selim Baybaş, fuarın kendileri için son derece başarılı geçtiğini belirtirken, “Çelik, Türkiye’nin ihracatında çok önemli bir ürün, 50’nci üretim yılımızı kutladığımız bugünlerde katıldığımız bu önemli fuarda yoğun ilgi görmekten oldukça mutluyuz. Kalitemizle dünyada aranılan bir markayız. Son yıllarda giderek artan oranda dünyanın en gelişmiş ülkeleri tarafından tercih ediliyoruz. Bu nedenle de üretimimizin büyük miktarını ihraç ediyoruz. Ülkemizin ihracat rakamlarına olumlu katkımız nedeniyle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

'ÇELİK HALAT AVRUPA BİRLİĞİ’NDE'

ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri, Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere 45’in üzerinde ülkeye toplam üretimlerinin yüzde 30’unu ihraç ettiklerini vurgulayan Baybaş, “Ürün, hizmet kalitemiz ve performansımızla sadece yurt içinde değil yurt dışında da yıllardır aranılan ve güvenilen bir markayız. EWRIS (Avrupa Çelik Halat Üreticileri Federasyonu), CET (Avrupa Tel Üreticileri Komitesi), ESIS (Avrupa Beton Demeti Üreticileri Birliği) adlı kuruluşlara Türkiye’den ilk katılımcı şirket olarak Avrupa’da geniş bir ilişki ağına sahibiz. Bu nedenle Çelik Halat’ın Avrupa Birliği’ne girdiğini söyleyebiliriz” dedi.

BETON DEMETİ ÜRETİMİ

Özellikle deprem riski taşıyan ülkelerde havaalanı, köprü inşaatı ayrıca toprak ve maden ankrajları, nükleer santraller, silo inşaatları, konut inşaatları gibi alanlarda kullanılan “Beton Demeti” ürününde, Türkiye’nin ilk üreticisi konumundaki Çelik Halat, 1986 yılından bu yana Beton Demeti üretiyor. Toplamda 13 ülkeye Beton Demeti ihraç eden Çelik Halat, ihracatının en önemli bölümünü ABD’ye yapıyor. İstanbul’daki 3. Havaalanı ve 3. Köprü inşaatlarında kullanılan Beton Demeti’nin önemli bir bölümü de Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. tarafından tedarik edildi.

AR-GE MERKEZİ

2018 yılı itibariyle Türkiye’nin 846’ncı, çelik tel ve halat sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçirdiklerini de ifade eden Selim Baybaş, bu gelişmenin sürdürülebilir ve karlı büyüme hedeflerine ulaşmak için önemli bir araç olduğunu söyledi. Çelik Halat ve tel sektöründe halen süren projeleri ile ana hedeflerinin ithal ikamesinin sağlanması ve ihracat rakamlarının artırılması olduğunu vurgulayan Baybaş ayrıca, çevre dostu alternatif yöntemler geliştirerek, sosyal sorumluluklarını da yerine getireceklerini belirtti. Baybaş, “Ar-Ge merkezimizle, çelik halat ve tel pazarını yönlendiren bir şirket olarak tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayabileceğiz” dedi.

Stratejik yol haritasında, inovasyon ve yeni ürün geliştirmeyi itici güç olarak belirleyen Çelik Halat, hayata geçirdiği Ar-Ge Merkezi ile uygulama becerisini geliştirmenin yanı sıra ürünlerinin yapı taşı olan telin en yüksek dinamik performansa ulaştırılması kapsamında sektörün eksiklerini tamamlamayı hedefliyor. 11 araştırmacı, 6 teknisyen ve 2 destek personelinin çalışmalarını yürüttüğü Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Ar-Ge Merkezi, üniversite iş birlikleri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin proje bazlı çalışmalarını destekleyerek, üniversite-sanayi iş birliği ile araştırmacı kadrosunun devlet destekli projeler, makaleler ve yayınlar çıkarması yönünde teşvik ediyor. Ayrıca PEP (Stajyer Gelişim Projesi) kapsamında 3. ve 4. sınıf üniversite öğrencilerine çalışma imkanı sağlayarak, her yıl 5-6 öğrenciyi şirket bünyesine kazandırıyor.

ÇELİK İHRACATININ YILDIZLARI ÖDÜLÜ

Gerçekleştirdikleri ihracat ile geçtiğimiz günlerde 'Tel' kategorisinde 'Çelik İhracatının Yıldızları' ödülünü kazanan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’nin 3 mm’den 85 mm’ye kadar uzanan çok geniş bir çap aralığında üretilen halatları, uzun yıllardır inşaat, denizcilik, balıkçılık, petrol, madencilik gibi birçok sektörde ve asansörlerde, telesiyejlerde, vinçlerde kullanılırken, BS, DIN ve JIS gibi uluslararası standartlarda ve Federal spec ve API speclerine uygun olarak üretiliyor.

YABANCI ÜRETİCİDE OLMAYAN ÜRÜN

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. olarak, yabancı üreticilerde olmayan bir ürünün üretimi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini de dile getiren Selim Baybaş, Ar-Ge Teşvik Kanunu’nun çok önemli fırsatlar yarattığını, Sanayi Bakanlığı’nın da üreticinin yanında olduğunu vurguladı. Bu konuda üretici şirketlerin iyi yönetilerek, bu fırsatları doğru değerlendirmesinin önemine de dikkat çeken Baybaş ayrıca, aile şirketlerinin ülkenin itici gücü olduğunu ifade ederek, “Anadolu’daki aile şirketlerinin, belirli bir plan ve program çerçevesinde, devletin ayırdığı fondan desteklenerek, kapital, vizyon ve insan kaynağı açıklarının giderilmesi ile yerel güçten yararlanılmalı” diye konuştu.



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