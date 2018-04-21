Çeliğin liderleri Türk çeliğini dünyaya tanıtacak

ANKARA, () - ÇELİK İhracatçıları Birliği'nde gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklayan İÇDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Aslan, sektörün de desteğini alarak Türk çeliğini dünyada daha çok insana tanıtmak için aday olduklarını söyledi. Aslan, oluşturdukları yönetim kurulunun şu anda Türk çelik ihracatının yüzde 85’ini gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Çelik İhracatçıları Birliği'nde 26 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan Adnan Aslan, Türk çeliğini dünyaya tanıtmak istediklerini ifade etti. Bu konuda sektörün desteğini de almak istediklerine vurgu yapan Aslan, güçlü bir yönetim kurulu oluşturduklarını kaydetti. Aslan, "Ben ve kuracağımız yönetim kurulu olarak şu anda Türk çelik ihracatının yüzde 85’ini gerçekleştiriyoruz. Borusan, Erdemir, İÇDAŞ, Diler Çelik, Kroman, Erciyes Boru, Çolakoğlu ve Çetin Cıvata gibi sektörün önde gelen firmaları olarak bir araya geldik" diye konuştu.



'SEKTÖRÜN İÇİNDEYİZ, SORUNLARINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ'

Sektör olarak 2017 yılında 70’ten fazla ülkeye, 11,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Aslan, "2018 hedefimiz 13,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek" dedi. Sektörde yaşanılan sorunları hep beraber çözeceklerini vurgulayan Aslan, şöyle devam etti: "Başkanlığı kazanırsak, Avrupa’nın Türk çeliğine soruşturma başlatması gibi birçok sektörel sorunu çözmek için, Ekonomi Bakanlığı’nın da desteği ile var gücümüzle çalışacağız. Türk çeliği ve ürünlerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ben ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarım sektörün tam içindeyiz, sektörün kendisiyiz. Sektörün sorunlarını çok iyi biliyoruz. Desteğini aldığımız birçok STK var. Türk sanayisine, Türk ihracatına katkı sağlamak için ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız."



'BİZ BİR AİLEYİZ, HEP BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ'

İhracatçılar olarak çözümlere odaklanmak gerektiğini belirten Aslan, "Önümüzdeki engelleri kaldırırsak, başarıya kolaylıkla ulaşabiliriz. Sektörü kucaklayıcı bir yapıda olacağız. Herkesi dinleyecek, yardımcı olacağız. Sektöre katma değer katacak, ihracat rakamımızı yukarılara çıkararak ülke ekonomimize de katkı sağlayacağız. Biz bir aileyiz, hep birlikte başarabiliriz" ifadelerini kullandı.