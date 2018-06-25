Cardano CEO: NYSE kripto para piyasasına trilyonlar kazandıracak

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Haziran () – Blok zinciri platformu Cardano'nun CEO’su Charles Hoskinson, ABD merkezli New York Menkul Kıymetler Borsası’nın (NYSE) kripto para birimleri piyasasına girmesinin, piyasaya “trilyon dolarlar” kazandıracağı öngörüsünde bulundu.

Kripto para birimleri piyasasında son haftalarda etkisini gösteren düşüş eğilimi ve piyasa hacminin 240 milyar doların altına inmesinin ardından resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Haskinson şöyle dedi:

“Yaptırım dalgalanmalarının ardından NYSE’nin de piyasaya girebileceği kripto para birimleri kapsamında insanların düşünmediği bir eylem ve bu, piyasaya trilyonlarca dolar girmesi demek. Gelecek oldukça parlak.”

Cardano platformu dışında teknoloji firması Input Output HK’nin de CEO’su olan Haskinson, kripto para birimleri piyasasının başarıya ulaşabilmesi için “herkesin kendi üzerine düşeni yapması gerektiğini” belirtti.