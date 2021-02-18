Capital Economics: En fazla değer kazanan para birimi TL oldu!

Türkiye'nin ekonomi politikalarında yapılan değişikliklerin etkileri hususunda Capital Economics tarafından bir analiz yayımlandı. Söz konusu analizi Jason Tuvey isimli bir ekonomist yaptı. Analizde, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) politikalarında yaşanan değişikliğin finans piyasalarında görülen toparlanmaya destek verdiği belirtilerek, bu konuda daha da fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiği ifade edildi.

Dolar/TL kaç olacak?

Söz konusu analize göre, 2021 senesinin sonunda dolar/TL'nin 6,25 düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) sıkı para politikasını benimsediği hatırlatılan analizde, söz konusu bankanın enflasyon ile mücadeleye artık daha fazla önem verdiği ve iletişimini güçlendirmek adına daha yoğun çaba harcadığı kaydedildi.

"Yüzde 20'den fazla değer kazandı"

Analizde, yatırımcılar tarafından ortodoks politikaların kalıcı olacağının düşünüldüğü belirtilerek, 2020 senesinin Kasım ayında TL'nin (Türk Lirası) en düşük seviyeye gerilediği hatırlatıldı. TL'nin (Türk Lirası) dolar karşısında daha sonra yüzde 20'den fazla değer kazandığı ifade edildi. Analize göre, gelişmekte olan ülkeler kapsamında TL (Türk Lirası) 2021 senesinin başlangıcından beri en fazla değer kazanan para birimi oldu.

"Risk primi azalmaya devam edebilir"

Risk priminde yaşanan düşüşün TL'nin (Türk Lirası) değer kazanmasına destek verdiği belirtilen analizde, yatırımcıların Türkiye hakkındaki fikirlerinin tahmin edilene göre daha hızlı bir şekilde olumlu yönde seyrettiğine dikkat çekildi. Analizde, Ankara tarafından jeopolitik gerginliklerin azaltılmasına yönelik hamlelerin teşvik edici olduğu kaydedilerek, risk primindeki azalmanın sürebileceği vurgulandı.

"Enflasyon azalacak"

TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) daha sıkı bir para politikası izleyebileceği kaydedilen analizde, böylece enflasyonun azalmasına ve tahvil getirilerinin TL'ye (Türk Lirası) destek vermesine katkı sağlayacağı ifade edildi. En son 13 Ocak 2021 tarihinde rapor sunan Capital Economics, dolar TL'nin 2021 senesinin sonunda 7 seviyesinde olacağını tahmin etmişti.

Enflasyon hedefleri neler?

TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Ağbal, 2021 senesinin sonunda enflasyonun yüzde 9,4 olmasının beklendiğini dile getirmişti. Ağbal, enflasyonun 2022 senesinin sonunda yüzde 7 olmasının beklendiğini, 2023 senesinin sonunda ise yüzde 5 olmasının hedeflendiğini ifade etmişti. Para Politikası Kurulu'nın yüzde 5 enflasyon hedefi için bütün imkânlarını kullanacağını kaydeden Ağbal, fiyat istikrarının çok önemli olduğunu vurgulamıştı. Ağbal, enflasyonda yüzde 5 hedefine ulaşana kadar sıkı para politikasının uygulanacağına dikkat çekmişti.

Sıkı para politikası nedir?

Sıkı para politikası ile enflasyona sebep olan talep artışının durdurulması hedeflenir. Bunun için para arzının kısılması yöntemine başvurulur. Mahfi Eğilmez'e göre, merkez bankaları tarafından sıkı para politikası kapsamında enflasyon hedeflemesine başvurulur. Yani merkez bankaları bir hedef enflasyon belirledikten sonra tüm para politikası araçlarını da bu hedef doğrultusunda ayarlar. Sıkı para politikasıyla millî gelir azalabilir. Bu politika nedeniyle üretim azalabilir ve işsizlikte artış yaşanabilir. Bu nedenle geçici bir politika olarak uygulanması gerekir.