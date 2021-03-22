Çalışırken Koronavirüse Yakalanırsanız En Az 1500 Lira Alabilirsiniz!

Koronavirüs salgını süresince pek çok çalışan vatandaşımız koronaya yakalanmış ve iş gücünü kaybetmiştir. Çalışamayan bu vatandaşlar maaş alamadıkları için bir süredir mağdur olmuştur. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan düzenleme ile bu duruma devlet tarafından el atılmıştır.

Çalışan vatandaşların, çalıştıkları esnasında kaza geçirmeleri veya hastalık sahibi olmaları durumunda zorunlu olarak emekli edilebilmektedir. Bu şekilde emekli olan vatandaşlar malulen emekli olmuş olur. İş göremez raporu alan çalışanlar, çalışmadıkları halde ömür boyu malullük maaşı alabilir.

Sigortalı olarak bir işte çalışmaya başlayan vatandaşlarda bir sağlık sorunu ortaya çıkar ve işgücü kaybı yaşarsa bu vatandaşlara belirli miktarda malullük maaşı bağlanmaktadır.Hizmet akdine ve iş sözleşmesine göre çalışan 4A'lı işçilerin ve kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan 4B’li esnaf, zanaatkar vs. ya da kamuya ait olan kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışan kişiler bu maaştan yararlanabilir. Kişinin bu maaş hakkından yararlanabilmesi için yapması gereken tek şey çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair bir sağlık kurulu raporu almasıdır. İkamet edilen il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvuran ve ardından hastaneye sevk edilen vatandaşlar, buradan gerekli raporu alabilirler.

2021 MALUL MAAŞI NE KADAR?

2021 yılı için belirlenen en düşük malul aylığı tutarı 1.500 lira olarak belirlenmiştir. Kişinin ne kadar maaş alacağı çeşitli faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

KİMLER MALUL AYLIĞI ALABİLİR, KOŞULLARI NELERDİR?

Yukarıda söz ettiğimiz gibi, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgeleyen vatandaşların en az 1800 gün prim ödenmişse ve en az 10 yıl sigorta süresi bulunuyorsa malul aylığı almaya hak kazanmaktadır. Ancak kişinin bakıma muhtaç olacak kadar hasta olduğu durumlarda 10 yıllık sigortalı olma şansı aranmıyor.

HANGİ HASTALIKLARDAN MALUL AYLIĞI ALINABİLİR?

Tüm kanser hastalıklarında, kişinin kanser tanısının konduğu tarihten itibaren 12 ay içinde başvuru yapması durumunda Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği gereğince 18 ay boyunca maluliyet aylığı bağlanmaktadır. Diğer hastalıklarda ise kişinin aylık alacağı süre değişiklik gösteriyor.

Örnek vermek gerekirse, kemik iliği nakli yapılan kişilere 12 ay, kan kanseri tedavisi gören vatandaşlara ve verem hastalarına 24 ay boyunca malül aylığı veriliyor. 12 ay veya 24 ayın sonunda, kişi sağlık kurulu raporu alıp çalışma gücünde yüzde 60 ve üzerinde kayıp olduğunu belgelerse maluliyet aylığı almaya devam edebiliyor.

Kemik iliği dışındaki diğer tüm organ nakli olan kişilere ve diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliği hastalığı olan vatandaşlar da bu aylıktan yararlanabiliyor.Kişinin çalışmasına engel olan genetik hastalıklar, MS, parkinson, alzheimer, demans, sara (epilepsi), psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları gibi sağlık sorunları olan vatandaşlar da malul aylığı alabiliyor.Bağkur’a bağlı olan esnaflar da malul aylığı hakkından faydalanabilmektedir.

KORONAVİRÜS TANISI KONULAN DA ALABİLECEK

Son getirilen düzenleme ile birlikte,koronadan dolayı işgücü kaybı yaşayan ve koronavirüs tanısı konulan sağlıkçı sağsa kendisine, vefat ettiyse hak sahibi olan yakınlarına maaş bağlanıyor.

Bunların yanı sıra, malul aylığı alabilmek için sahip olunması gereken hastalıklar şunlardır;