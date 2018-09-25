Büyüksimitci: Türkiye'nin kılına zarar gelmesi hepimizin canını yakar

KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO), eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ülke ekonomisinde çalkantı yaşandığını belirterek, "Bu dönem omuz omuza verme, sıkıntıları beraber atlatma dönemi. Türkiye'nin kılına zarar gelmesi hepimizin canını yakar" dedi.KAYSO eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. KAYSO toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, KAYSO meclis üyeleri, meslek komitesi ve disiplin kurulu üyeleri katıldı.Ekonomide ciddi bir çalkantı süreci yaşandığını belirten KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Yalın üretimle ilgili AB destekli güzel bir proje hazırlıyoruz. Şu anda ekonomide ciddi bir çalkantı yaşıyoruz. Merkez Bankası faizi yükseltti. Aslında reel gösterge faizini yükseltmiş oldu. Bizler birer meslek örgütüyüz. Yarı kamu kurumuyuz. Sanayi ülkemiz için büyük bir nimet. Sanayisi ve ticareti olmayan ülkelerin durumu ortada. Sanayici yeri gelir borçlanır ama ülkesi ve sanayisi için elinden geleni yapar" dedi. İhracatta katma değer odaklı değişim yapmaları gerektiğini de kaydeden Büyüksimitci, "Daha çok ihracat için hızlıca çalışmalıyız. Biz ülke olarak dünyada bir başarı hikayesi yazdık. İyi iş yapan insanları takdir etmeliyiz. Üretim ve ihracatta katma değer odaklı değişim yapmalıyız. Bir ürünü mobilya şöyle değerli, çelik şöyle değerli diye ayırmamalıyız. Her ürüne katma değer odaklı yaklaşmalıyız. Üreticinin gerçek maliyetlerini bilerek doğru hareket etmeliyiz. Serbest ekonomiden vazgeçmeden bu işleri tadında kontrol etmeliyiz. Bu dönem omuz omuza verme, sıkıntıları beraber atlatma dönemi. Türkiye'nin kılına zarar gelmesi hepimizin canını yakar" diye konuştu.'KAYSERİ'YE MODEL FABRİKA KURULACAK'Ülkemizde gelecekte işsizlik sorunu olabileceğine de dikkat çeken KAYSO Başkanı Büyüksimitci, "Gelecekte işsizlik sorunu olacak gibi gözüküyor. Özel sektörde işsizliğin artmaması için çalışmamız gerekiyor. Devlet bütçesini sıkıntıya sokmayacak şekilde işsizlik fonu yardımıyla insanları işinden etmeyen bir yöntem olmalı" dedi. Kayseri'ye model bir fabrika kurulacağını da sözlerine ekleyen Büyüksimitci, "Proje bedeli 14 milyon bütçeli bir model fabrika projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu projenin yaklaşık 12 milyonu ise hibe. Model fabrika projesi ile öncelikle sanayicilerimizin eğitimi, verimlilik, üretim eğitimini hem teorik hem de pratik eğitimleri, danışmanlarla sağlayacağımız şekilde model fabrikayı kuracağız. Abdullah Gül Üniversitesi içinde bir alan belirledik. Bu proje hem şehrimiz hem de ülkemiz için ciddi bir kazanç. Her sektöre uygulanabilecek bir model fabrika olacak" ifadelerini kullandı.'ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ'Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İş adamları olarak memleket kaygısı taşıyan insanlarız. Ülke menfaatleri kişisel menfaatlerden daha ön planda olur. Türk milleti mücadeleci bir millettir. Moralimizi bozmadan, azimle mücadele etmemiz lazım. Şu anda devletimize ve birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Ecdadımıza ve şehitlerimize olan borcumuzu da çok çalışarak, ödememiz lazım. Hak kaybı olmadan kıdem tazminatı konusunu da çözmemiz gerekiyor. Reel sektör olmasa ülkenin kalkınması mümkün mü? Hepinizden Allah razı olsun. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Mücadeleye devam" sözlerine yer verdi.'MİLLETVEKİLLERİMİZ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZDEN ENDİŞE DUYMASIN'Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ise, "Bizler oda başkanlığının yanı sıra, ilimizin sosyal bütün projelerinde yer almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Özellikle değerli Kayseri milletvekillerime bizim birlik ve beraberliğimizden hiçbir zaman endişeleri olmaması gerektiğini söylüyorum. Milletvekillerimizin de tıpkı bizim birlik ve beraberliğimiz gibi, odalar ve borsalarımızı ziyaret ederek, gerek şehrimizin gerekse de üyelerimizin problemlerini dinleyerek gündeme getirmelerini ve hızlı bir şeklide çözüme kavuşturmaları gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından, gündeme gelen konuların mecliste oylanmasının ardından toplantı sona erdi.

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