Büyük Müjde! SGK ve SSK İmzayı Attı! 8 Yıl Erken Emeklilik

İnsanlar çalışma hayatına adım attıktan kısa süre sonra ne zaman emekli olacaklarını hesaplama başlamaktadır. Ülkelerin emeklilik konusunda izledikleri farklı yol haritaları bulunmaktadır. Bu alanda ülkemizin de kendine göre bir sistemi bulunmaktadır. Ancak zaman zaman erken emeklilik şansları doğmuyor da değildir. 2020 yılında da salgın yüzünden vatandaşlardan sıklıkla erken emeklilik talepleri gelmiştir. İnsanlar;

Salgının yaşlılarda daha etkili olması,

Kalabalık yerlerden uzak kalınmak istenmesi,

Salgının kontrol altına alınmaya çalışılması gibi nedenler yüzünden erken emeklilik istemiştir.

SGK ve SSK bu konuda kendilerine gelen talepler çerçevesinde yeni açıklamalar yaparak konuya nokta koymuştur.

Erken Emeklilik Müjdesi Geldi!

Erken emeklilik konusunun masaya yatırılmasından sonra oldukça farklı çözüm önerileri üzerinden konuşulmuştur. Yapılan açıklamalar ise istenen şartlara uyum sağlayan vatandaşların ortalama olarak sekiz sene kadar erken emekli olabilecekleri yönündedir. Normal şartlarda emekli olmak için;

Prim ödemeleri,

Sigorta tarihi,

Yaş şartlarının eşzamanlı olarak sağlanması lazımdır.

Ülkemizde vatandaşların büyük bir kısmı yaş açısından gereklilikleri sağlayamadıkları için emekli olamamaktadır. Resmiyet kazanan açıklamalar çerçevesinde çalışan esnaflar bu alanda tescil zaman dilimlerini öne çekebileceklerdir. Bahsedilen öne çekme durumu sayesinde ise emeklilik için daha kısa süre beklenmesi sağlanmaktadır. Tabi esnafların tamamı değil 4 Ekim 2000 öncesi BAĞKUR tecili yaptıranlar bu şanstan istifade edebilmektedir.

SGK ve SSK Bir İlke İmza Attı

Askerlik borçlanması yapmak,

Doğum borçlanması yapmak gibi alternatifler de ele alınmıştır.

SSL ve SGK cephelerinden gelen açıklamalariçin ortak bir yol haritasının takip edildiğini göstermektedir. Bu sayede vatandaşlar daha önce kullanamadıkları haklardan istifade etmeye başlamışlardır. Üstelik emeklilik kapsamına sadece esnaflar da alınmamaktadır. Erkenden emekli olunması açısından;

Erken emeklilik konusunda dikkat edilmesi gerekli olan en önemli konu başlığı sigorta tecilidir. Garantili sonuçlar için 2000’lerden ziyade 1999 ya da öncesinde tecili gerçekleştirilenler değerlendirilmektedir. Ancak değerlendirmeler genel değil özel olarak yapılmaktadır. Bundan ötürü her birey kendi değerlendirmesini yaptırmalıdır.

Erken Emeklilik Şartları Ne Oldu?

Erken emeklilik şartları normalde üst başlıklarda sayılanlar gibidir. Ancak sayılan şartlardan birinin sağlanamaması yüzünden vatandaşlar erken emekli olma şansını kaçırmış olmaktadır. Bu da pek çok mağduriyetin yaşanmasına neden olmaktadır. Kişiler emekli olamadıkları için özellikle kamu kadrolarına genç isimler de gelememektedir. Erken emeklilik sistemi sayesinde bu sorunların tamamının çözümlenmesi beklenmektedir. Emeklilik şartlarının;

1999 ya da öncesinde sigorta tecili yaptırmak,

3600 gün sınırını doldurmak gibi temel konular bulunmaktadır.

Verilen imkanların hizmet akitlerinin birleştirilmesi gibi artıları da beraberinde getirmektedir. Böylelikle vatandaşlar için erken emeklilik hayali yavaş yavaş gerçeğe dönüşmektedir. Fakat altı çizildiği üzere her vatandaş bu konuda özel şekilde hareket etmelidir. Zira bireylerin sigorta başlangıç zamanları da gün barajları da birbirinden farklıdır.

Kimler Erken Emekli Olabilir?

Erken emekli olmak isteyen kesimlerin kitlesel olarak artırılması projenin amaçlarındandır. Yani sadece esnaflar için değil memurlar ve işçiler için de bu gibi şanslar yaratılmaya çalışmaktadır. Böylelikle çalışan kadronun daha aktif ve dinamik hale getirilmesi çalışılmaktadır. Kimler erken emekli olabilir konusu da aynı neden yüzünden incelenmektedir.

Erken emeklilik açısından herhangi bir cinsiyet farklılığı söz konusu değildir. Yani kadınlar da erkekler de sayılan şartları sağlayarak erken dönemde emeklilik dilekçelerini verebilmektedir. Emeklilik zamanını öne çekmek isteyen kadınlarda doğum borçlanması yapılmaktadır. Konu erkeklerde erken emekliliğe gelinde ise askerlik borçlanması üzerinden hareket edilmektedir.