Bütün Vatandaşları İlgilendiren Değişiklik! 1 Mayıs’tan İtibaren Tamamen Değişecek

Koronavirüs salgını sürecinde virüs kapma korkusu ile banka şubelerine gitmek istemeyen vatandaşlar, online platformlar üzerinden gerçekleştiremedikleri bankacılık işlemlerini uzaktan halledebilmek için yeni düzenlemelerin yapılmasını bekliyordu. Milyonlarca vatandaş tarafından beklenen bu düzenleme nihayet yürürlüğe koyuldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Bu düzenleme ile birlikte, 1 Mayıs tarihinden itibaren, vatandaşlar ıslak imza atmaya gerek kalmadan uzaktan kimlik doğrulaması sayesinde hem müşteri olabilecek hem de tüm bankacılık işlemlerini banka şubelerine gitmelerine gerek kalmadan uzaktan gerçekleştirebilecekler.

Yönetmelik kapsamında, yeni müşteri kazanımında bankalar tarafından kullanılabilecek olan uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesinin ardından sunulacak olan bankacılık hizmetlerine dair usul ve esaslar belirlendi.

Bunun yanı sıra, yönetmelikte mesafeli veya mesafesiz bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek ya da müşteri ve banka arasında mesafeli sözleşme ilişkisinin kurulması sağlayacak olan düzenlemelere de yer verildi.

1 MAYIS’TAN İTİBAREN DEĞİŞİYOR

1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Türkiye’de uygulanmaya başlayacak olan sistem sayesinde, vatandaşlar tüm bankacılık işlemlerini, banka şubelerine gitmelerine gerek kalmadan elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yapacak olan bankalar, bu sistem sayesinde mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurabilecek. Bunun yanı sıra, vatandaşlar bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat bir şekilde erişebilecek. Banka müşterisi olmak isteyen kişilerin tüm işlemleri kısa sürede dijital ortamlar üzerinden gerçekleştirilecek.

Şubesiz dijital bankacılık faaliyetlerinin önünü açacak olan bu yönetmelik ile birlikte, dünyada Neobank olarak da bilinen yeni bankaların lisanslaması da önümüzdeki süreçte mümkün hale gelecek.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ SIKILAŞTIRILACAK

Uzaktan kimlik tespiti yapılırken alınması gereken tüm güvenlik tedbirlerinden bankalar sorumlu olacak. Görüntülü görüşme ile banka hesabı açacak olan müşterilerle görüşecek olan müşteri temsilcilerine bu konuda özel eğitim verilecek. Müşteri temsilcisi ile vatandaş arasında olan görsel ve işitsel iletişimin bütünlüğünün ve gizliliğinin yeterli seviyede olması için tüm tedbirler alınacak.

Söz konusu görüntülü görüşmeler uçtan uca güvenli iletişimle yapılacak. Kimlik tespiti yapılırken kişinin yüzüyle kimlik belgesinde yer alan fotoğraf biyometrik olarak karşılaştırılacak. Engelli vatandaşlarımızın bu sistemi tercih etmeleri durumunda, bu vatandaşlarımızla ilgilenebilmesi için en az bir müşteri temsilcisinin gerekli eğitimleri alması sağlanacak.

Uzaktan kimlik tespiti yapılacak olan müşterilerin yaptıkları işlemin türüne ve tutarına bağlı olarak ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri de uygulanacak. Bu sürecin tamamı denetlenebilir olacak şekilde kayıt altına alınacak.

Pandemi süreci ile birlikte ülkemizde başlayan dijitalleşme çalışmalarının finans ve bankacılık sektöründe de başlaması tüm vatandaşlar ve çalışanlar tarafından sevinçle karşılandı. 1 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na ait “Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” ile birlikte, bankaların uzaktan müşteri edinme süreci ile ilgili adım resmen atılmış oldu. 1 Mayıs’tan itibaren uygulanmaya başlanacak olan bu sistem ile ilgili sektör yetkilileri açıklama yaparak sistemi değerlendirdi.

HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu, söz konusu değişikliğin tüketicilere zaman tasarrufu, bankalara da yeni müşteri kazanma açısından kolaylık sağlayacağını belirtti. Durmazoğlu, koronavirüs salgını hayatımıza girdiğinden beri hemen hemen her şeyin online olarak yapıldığı bu dönemde, tüketicilerin de finansal ürün arayışında online kanalları tercih etmeye başladığını ve bu sayede site trafiklerinin önceki senelere göre büyük oranda arttığını ifade etti. Bu sayede çok daha fazla müşteriye ulaştıklarını ve en avantajlı finansal ürün seçeneğini müşterilere gösterip ilgili bankalara yönelmeleri için yol gösterdiklerini söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde, banka müşterileri kredili ürünler için araştırma ve başvurularını online olarak kolayca yapabiliyordu ancak banka müşterisi olmayan vatandaşların banka şubelerine gitmesi gerekiyordu. Geliştirilen uzaktan müşteri edinim sistemi sayesinde artık ürünün kullandırım aşamasına kadar her şeyin uzaktan yapılabileceğini belirten Durmazoğlu, bu uygulamanın hem pandemi sürecinde hem de her dönemde zaman tasarrufu sağlayacağını vurguladı. Bunun yanı sıra bankaların da bu sayede daha çok müşteri kazanma şansı elde etmiş olacağını dile getirdi.

Bu sisteme geçmeden önce yaşadıkları ilçede x bankasının şubesi olmayan ancak bu bankadan hizmet almak isteyen vatandaşlar, kredi kullanmak için başka bir ilçede bulunan şubelere gitmek zorunda kalıyordu. Artık uzaktan kimlik doğrulaması sayesinde, tüm vatandaşlar banka şubelerine gitmeden banka müşterisi olup bankacılık hizmetlerinden de uzaktan yararlanabilecek.