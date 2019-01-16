Bursa Mobilya Konseyi, sektörü atağa geçirmek için toplandı

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mobilya Sektör Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Konsey Başkanı Ahmet Raşit Karaaslan, konseyin yeni dönem yol haritasını belirlediklerini söyleyerek, “Önümüzdeki süreçte sektörün ihracatına ve katma değerli üretimine güç katacak önemli adımlar atacağız” dedi.

BTSO bünyesinde faaliyet gösteren 23 sektör konseyi, 2019 yılında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Mobilya Sektör Konseyi Toplantısı, yönetim kurulu üyesi İbrahim Gülmez, Konsey Başkanı Ahmet Raşit Karaaslan ve konsey üyelerinin katılımıyla Oda Hizmet Binası’nda gerçekleşti. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, BTSO olarak üyelerin ihtiyaç duydukları alanlarda destek mekanizmalarını harekete geçirmeye ve iş dünyasını geleceğe hazırlamak adına sürdürdükleri çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

“MOBİLYA SEKTÖRÜ DAHA GÜÇLÜ KONUMA YÜKSELİYOR”

Sektörel konseylerin stratejik alanlarda tüm şehir dinamiklerini aynı masa etrafında buluşturduğunu dile getiren Gülmez, “Dinamik bir yapıya kavuşan Mobilya Konseyimizin ilk toplantısını gerçekleştirdik. Üretim kabiliyeti ve istihdama katkısıyla Bursa ekonomisine dinamizm katan mobilya sektörümüzü gerek yurt içi pazarlarda gerekse de ihracatta çok daha güçlü bir konuma taşımayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. İbrahim Gülmez, BTSO olarak 14 UR-GE ve 1 HİSER projesi yürüttüklerini; bu projelerde yer alan yaklaşık 400 firmanın ihracat artış performanslarının hem Bursa hem de Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu da sözlerine ekledi.

MOBİLYA SEKTÖRÜ YOL HARİTASINI BELİRLEDİ

BTSO Mobilya Konsey Başkanı Ahmet Raşit Karaaslan ise, sektörün ilk toplantısının oldukça verimli geçtiğini söyledi. Konseyin gündem maddeleri arasında yer alan UR-GE Projesi ile sektörün ihracatına ve rekabetçiliğine güç katmayı hedeflediklerini kaydeden Karaaslan, konsey olarak ayrıca ‘Mobilya Zirvesi’ yapılması konusunda çalışma başlatacaklarını vurguladı. Sektörün ihracat odaklı büyümesine katkı sağlamak için Küresel Fuar Acentesi Projesi ile yurt dışı fuar organizasyonlarına imza atacaklarını kaydeden Karaaslan, mobilya konseyi olarak yeni dönemde sektöre daha fazla dinamizm katacak çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade etti.

“SEKTÖRÜMÜZE KAZANÇ GETİRİCİ ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Karaaslan, sektör konseyinde komite üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcilerinin yer aldığını söyledi. Konsey olarak sektörün geleceği noktasında ortak akılla hareket edeceklerini kaydeden Karaaslan, şöyle konuştu: “Önümüzdeki dönemlerde yapacağımız toplantılarda da detaylı şekilde gündemlerimizi belirleyip, ara başlıkları oluşturacağız. Sektörümüzün öneri ve beklentileri üzerinde çalışmalar yapacağız. Mobilya sektöründeki tüm firmalarımızın gelirlerini ve verimliliğini artırması için çalışacağız. Mobilya sektörü küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan bir yapıya sahip. Bu dönemde firmalarımızın katma değerli üretimini ve ihracat yelpazesini artırmaları amacıyla projeler geliştireceğiz.”

Sektörün öneri ve taleplerinin ele alındığı toplantıda konsey üyeleri ayrıca gündem maddelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

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